Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

Toronto.- El gobierno canadiense afirmó que México "sigue siendo un aliado estratégico" en el contexto de la "redefinición" de la relación económica de Canadá con Estados Unidos y la revisión del tratado T-MEC en 2026.

En una comparecencia ante un comité del Senado canadiense, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y EU, Dominic LeBlanc, declaró que "como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC, México sigue siendo un aliado estratégico".

Las declaraciones de LeBlanc se producen en un momento en que Canadá intenta recomponer sus relaciones con México, tras comentarios de autoridades canadienses a principios de año en los que se sugirió expulsar al país latinoamericano del T-MEC para evitar aranceles de EU.

Lee también Negociación del T-MEC tiene “alto contenido bilateral”: Ebrard; “hay puntos que sólo competen a dos partes”, afirma

LeBlanc, que se reunió a mediados de septiembre con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a México, reveló que en los próximos meses volverá al país al frente de una misión comercial.

"Encabezaré una misión comercial a México en los próximos meses con empresas canadienses, pequeñas y grandes, que son muy entusiastas sobre la profundización de las relaciones bilaterales con México", explicó.

En 2026 inicia la revisión del T-MEC. Foto: Especial

El ministro canadiense inició su declaración afirmando que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a principios de este año, ha transformado la asociación que los países norteamericanos mantienen desde hace décadas.

Lee también Habrá consultas por estados para evaluar implementación del T-MEC: Ebrard

"Las dinámicas del comercio mundial están siendo cuestionadas. La imposición de aranceles injustificados por parte de Estados Unidos ha introducido incertidumbre, y el viejo modelo, basado en una integración creciente y en una estabilidad asumida, ya no puede darse por sentado", indicó.

"Debemos replantearnos profundamente nuestra economía: fortaleciendo la producción interna y diversificando nuestras relaciones comerciales en el exterior", añadió.

Lee también México, la novia deseada del TMEC

LeBlanc también justificó la decisión de su gobierno de eliminar a finales de agosto los aranceles que había impuesto a Estados Unidos, en represalia por la decisión de Trump de gravar las exportaciones canadienses no incluidas en el T-MEC, para igualar la política mexicana.

"Ha llegado el momento ahora, a la espera de la revisión del T-MEC, de asegurarnos de que no estamos en una posición diferente a la de nuestros socios mexicanos", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc