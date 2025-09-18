En las primeras horas que una unidad móvil del Ministerio Público estuvo brindando apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas, registrada en la zona de La Concordia, que están internados en el Hospital Rubén Leñero, se realizaron cinco entrevistas.

Tras la movilización de cuatro unidades de Ministerio Público móvil, anunciada esta tarde por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, la agente del MP desplazada hasta la colonia Un Hogar para Nosotros ingresó al nosocomio y se reunió con las familias.

Lee también Calculan daños por, al menos, 10 mdp tras accidente en Puente de la Concordia

La agente del Ministerio Público estuvo dentro del hospital varias horas en las que se entrevistó con los cinco familiares que realizan guardia del mismo número de víctimas de la explosion.

Allí, se les ofrece asesoría jurídica y el apoyo de otras áreas, dijo la representante del MP.

Además de la unidad móvil del Ministerio Público desplazada en el Hospital Rubén Leñero, se movilizaron otras tres: en Magdalena de las Salinas, la clínica del ISSSTE de Zaragoza y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL