Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

En las primeras horas que una unidad móvil del Ministerio Público estuvo brindando apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas, registrada en la zona de , que están internados en el Hospital Rubén Leñero, se realizaron cinco entrevistas.

Tras la movilización de cuatro unidades de Ministerio Público móvil, anunciada esta tarde por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, la agente del MP desplazada hasta la colonia Un Hogar para Nosotros ingresó al nosocomio y se reunió con las familias.

Lee también

La agente del Ministerio Público estuvo dentro del hospital varias horas en las que se entrevistó con los cinco familiares que realizan guardia del mismo número de víctimas de la explosion.

Allí, se les ofrece asesoría jurídica y el apoyo de otras áreas, dijo la representante del MP.

Además de la unidad móvil del Ministerio Público desplazada en el Hospital Rubén Leñero, se movilizaron otras tres: en Magdalena de las Salinas, la clínica del ISSSTE de Zaragoza y el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses