Después de que insistió en que “es una decisión soberana” y “Pemex toma sus decisiones” sobre el envío de petróleo a Cuba, la presidenta aclaró que nunca habló si se había suspendido o no.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que por razones humanitarias o por contratos que establece con autoridades de la isla.

“Esa es una vía, y ahí en ese contrato, es lo que yo dije: Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria [...].

“Por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico.

“La como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, dijo al insistir en que el contrato es con Pemex y se determina cuándo se envía.

“¿Seguirá el envío de por términos de ayuda humanitaria?”, se le preguntó.

“Pues ahí tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

