Los festejos del Día del Amor y la Amistad en la capital del estado se han visto empañados por una serie de hechos de violencia, desde persecuciones a balazos, detenciones, reportes de enfrentamientos y ataques a con armas de fuego a comercios, sin que se tenga conocimiento de personas heridas.

A causa de los nuevos hechos de violencia que se han presentado en diversos sectores de Culiacán, los propietarios de restaurantes se quejan de una baja en la asistencia de sus comensales que en otros años saturaban sus mesas y hacían reservaciones previas a la fecha.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas desde temprano de continuas detonaciones por armas de fuego, entre las colonias Miguel Hidalgo y la Campiña, derivadas de presuntos enfrentamientos entre grupos rivales; estos hechos no han registrado personas lesionadas o muertas.

Atacan negocio en Culiacán. Foto: Cortesía.

Lee también Realizan manifestación contra liberación de dueño de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; Fiscalía de Chihuahua asegura que resolución no tiene validez

Persecuciones entre elementos policiacos y personas armadas

En la parte norte de la capital del estado, en el sector de Santa Fe, se registró una larga persecución de personas armadas, en cuyos hechos una patrulla de la Policía Estatal Preventiva resultó dañada y se detuvo a uno de los civiles que conducía un auto Toyota Corolla de modelo reciente, de color blanco sin placas de circulación.

La persecución duró varios minutos y concluyó sobre la calle Fontana del fraccionamiento Los Ángeles, donde una de las patrullas fue chocada y se detuvo a una persona del sexo masculino, sin que las autoridades hayan dado a conocer si encontraron armas de fuego en la unidad y sobre el resto de los ocupantes del Corolla.

Atacan negocio en Culiacán dentro de plaza comercial. Foto: Cortesía.

Ataque a comercios

Sobre otros de los hechos que tuvo lugar por la avenida Eldorado en el fraccionamiento Las Quintas, en una pequeña plaza comercial, uno de los locales del segundo piso, denominado Hats-Shop, fue blanco de un ataque a balaos por personas desconocidas.

Lee también Fiscalía de Puebla inicia carpeta de investigación por balacera en bar de Angelópolis; señalan ataque directo

Los elementos del ejército fueron los primeros en llegar al cruce de la avenida Eldorado y el Boulevard de los Álamos, donde se ubica un expendio de gasolina enfrente. Sin embargo, no lograron detener a los responsables del ataque al negocio de una de las firmas de diseño de gorras más conocidas de la ciudad.

Ante las notificaciones de supuestas detonaciones de armas de fuego, en varios sitios del fraccionamiento las Quintas, las fuerzas federales desplazaron un intenso operativo por esa zona. Aún no se tiene conocimiento de personas detenidas.

Atacan negocio en Culiacán. Foto: Cortesía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc