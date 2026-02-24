Ecuandureo.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán detuvo al director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés "N", y a 10 elementos más que trabajaban presuntamente para la organización criminal que lideraba el ya abatido Rubén Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nuevas Generación.

La captura del mando policial y 10 de sus oficiales fue realizada mientras el personal de la Guardia Civil realizaba un operativo en la zona donde grupos criminales habían realizado quemas de vehículos y bloqueos en respuesta al abatimiento de "El Mencho".

Cuando los oficiales de la SSP Michoacán circulaban sobre la calle Lazaro Cardenas de ese municipio, dieron alcance a dos vehículos con gente armada, encapuchados y que no portaban insignias de alguna corporación.

Lee también Bancos reanudan operaciones tras cierre preventivo por violencia; mantienen restricciones en municipios afectados

Uno de los ocupantes se presentó como Jorge Andrés N, director de Seguridad Pública Municipal.

Al ser revisados, la SSP Michoacán les encontró droga, insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación y diferentes teléfonos celulares en los que tenían un grupo de WhatsApp para filtrar información operativa, compartir recorridos y alertar sobre movilización de fuerzas estatales y federales a la organización criminal.

Los 11 detenidos (10 originarios del estado de Jalisco y uno de Ecuandureo), fueron presentados a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica inmediata.

Lee también Violencia desata caos en Aguililla y municipios de Michoacán; ataques y bloqueos atribuidos al CJNG

Ese grupo de elementos policiales locales son investigados también por su presunta participación en los narcobloqueos y quema de vehículos, así como ataques a las autoridades estatales y federales, como respuesta al abatimiento de Rubén Oseguera.

Fuentes federales de seguridad indicaron que el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Andrés “N”, y el resto de los elementos trabajaban bajo las órdenes directas de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, líder de una facción importante del CJNG.

Las fuentes consultadas advirtieron que no es la única corporación municipal de seguridad que trabaja para Heraclio Guerrero, por lo que ya desde hace meses tienen en la mira a otras más.

El perfil del Tío Lako

Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, entre otras cosas, es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa.

También es considerado uno de los principales generadores de violencia y era uno de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Junto con sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 8, así como Ricardo Ruiz Velas, El Doble R (RR), Guerrero Martínez controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas, así como los municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

Lee también Veracruzanos, tres de los 25 elementos de la GN muertos en ataques armados por abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

Esa familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, donde murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

El Tío Laco fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado.

Los informes federales de seguridad señalan que Guerrero Martínez tiene también el control de las policías locales de al menos 10 municipios de Michoacán y de cerca de 12 corporaciones locales de seguridad de Jalisco.

Otro de los integrantes de ese grupo criminal es Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 8, ahijado de “El Mencho”, y sobrino de Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL