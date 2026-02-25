Más Información
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que este lunes se detuvo a Alan “N”, otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Explicó que Alan “N” participó el día del homicidio del edil “tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’, a la zona de Tiamba [en Uruapan]”.
Expuso que Alan “N” está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc “N”, quien asesinó a Ramiro y Fernando, entre el 9 y 10 de noviembre. Y adelantó que se investiga a más involucrados en el homicidio.
