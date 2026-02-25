Más Información

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Zar antidrogas de EU se reúne con Gabinete de Seguridad tras operativo contra “El Mencho”; destaca colaboración bilateral

Venezuela, "El Mencho" y su agenda migratoria en el Estado de la Unión; así fue el discurso de Trump desde el Capitolio

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que este lunes se detuvo a Alan “N”, otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Explicó que Alan “N” participó el día del homicidio del edil “tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’, a la zona de Tiamba [en Uruapan]”.

Expuso que Alan “N” está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc “N”, quien asesinó a Ramiro y Fernando, entre el 9 y 10 de noviembre. Y adelantó que se investiga a más involucrados en el homicidio.

