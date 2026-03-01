La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una unidad de élite de la policía de Chiapas, creada en 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como parte de los 100 compromisos de su gobierno. La unidad especial forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y realiza acciones de combate a la delincuencia.

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, la corporación recibió, entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, 100 mil pesos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Para qué fue creada?

La FRIP fue creada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al comienzo de su administración, anunciada el 8 de diciembre de 2024, mismo día en que el gobernador Ramírez Aguilar asumió el cargo.

Al inicio de su operaciones, la FRIP contaba con 500 elementos de fuerzas especiales: Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Federal, quienes contaban con equipo táctico, vehículos blindados y entrenamiento especial, posteriormente la plantilla creció a aproximadamente 800 efectivos.

La fuerza de reacción Pakal fue creada como respuesta a la crisis de inseguridad que enfrentaba el estado de Chiapas, pues informes oficiales indicaron que la violencia aumentó en el estado a partir del 2023 debido enfrentamientos entre el CJNG, Cártel de Sinaloa y Cártel Chiapas-Guatemala, quienes disputaban el control de la frontera para el tráfico de drogas.

En ese contexto el gobernador, en ese momento próximo a asumir el cargo, buscó implementar una estrategia contra el crimen organizado y anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, para combatir a los grupos delictivos.

De acuerdo con Ramírez Aguilar, el propósito de la FRIP sería “cuidar y proteger al pueblo con profesionalismo, capacidad y respeto a los derechos humanos”. El gobierno estatal enfatizó en que el objetivo principal sería pacificar la entidad y recuperar la paz social.

¿Cuáles son sus funciones?

La FRIP opera como un grupo de operaciones especiales de reacción inmediata, previniendo y combatiendo los delitos donde la policía estatal no tiene la capacidad de actuar y en misiones de alto riesgo, según la página oficial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP).

La FRIP realiza operativos coordinados con corporaciones estatales y federales, para ello se despliegan elementos en todos los municipios del estado de Chiapas para llevar a cabo cateos, detenciones masivas y hacer frente a organizaciones delictivas. También actúan en acciones contra el tráfico de combustible, narcomenudeo, secuestro y extorsión.

Además, se ha reportado la realización de operativos relámpago en donde se registran inmuebles ligados al narcomenudeo y se capturan a personas presuntamente coludidos en los delitos.

Sumado a la reacción inmediata, el grupo tiene como objetivo la promoción de la proximidad social, buscando generar confianza en la ciudadanía pese a ser una unidad de choque estatal frente a las actividades delictivas de alto perfil, según la SSP.

Denuncias y detenciones de elementos.

La fuerza especial creada para combatir al crimen organizado ha enfrentado señalamientos por conductas indebidas de sus propios integrantes desde su puesta en marcha. Diversos casos documentan la detención e indagación de al menos 11 elementos del grupo Pakal, incluyendo un comandante, en distintos municipios del estado.

Entre los delitos por los que han sido detenidos se encuentran principalmente abuso de autoridad y extorsión. En diciembre de 2024 un grupo de hombres encapuchados bloquearon vialidades en el municipio de Comitán en protesta por la presencia de las fuerzas especiales.

En abril de 2025 la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) informó de la detención de dos indígenas tzotziles en el municipio de Aldama, refirieron que las fuerzas de seguridad, entre ellas el grupo Pakal, catearon sin orden judicial viviendas de las familias y de manera violenta detuvieron a dos hombres.

La organización informó que en la acción fueron robados un vehículo, una motocicleta, un celular, dinero en efectivo, mercancía y equipo de trabajo.

En agosto de 2025 seis elementos fueron detenidos en el municipio de Chilón tras la difusión de un video en donde aparecen golpeando con una tabla a un hombre bajo custodia. Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas indagó por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

En el municipio Benemérito de las Américas cuatro elementos fueron detenidos por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, derivado de denuncias de los pobladores.

En julio de 2025 se EL UNIVERSAL reportó que en el municipio Oxchuc, un indígena tzeltal fue herido de bala por agentes de la FRIP luego de que lanzaran un disparo "de advertencia" al suelo.

Recientemente, el 23 de febrero, el comandante de la FRIP, César Alexander N fue detenido por las autoridades estatales y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14, sin detalles de los delitos que se le imputan.

