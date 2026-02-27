Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Chiapanecos crearon la imagen humana en forma de camiseta de fútbol "más grande" durante una concentración realizada este viernes en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, como parte de los primeros actos oficiales hacia la celebración en México del Mundial de Fútbol 2026.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que con esa participación ciudadana Chiapas rompió el récord Guinness en esa modalidad de propuesta y participación.

"Estamos muy felices porque Chiapas rompió el Guinness World Record con la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande", publicó en su red social de Facebook.

Nos congregamos, dijo, 4 mil 757 personas en el estadio Víctor Manuel Reyna para demostrar "que con unidad podemos lograr grandes cosas".

El mandatario chiapaneco agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de mostrar a Chiapas, "porque con esto arrancamos el primer acto del Mundial 2026 en nuestro país", afirmó.

Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó las riquezas de Chiapas y agradeció la oportunidad para realizar esta actividad. Foto: Especial

A través de la Secretaría de Turismo federal se consiguió formar esta "gran playera" en Chiapas, que es un estado seguro, pacífico y hospitalario para vacacionar, aseguró.

En materia de atractivos, enumeró que Chiapas "es extraordinario por naturaleza", ya que posee playas, ríos, cascadas, variados recursos naturales, y zonas arqueológicas, así como su riqueza étnica pluricultural.

Aunado a una abundante gastronomía y textiles que funden y exaltan su historia, cultura y sus tradiciones mezcladas en los sabores, colores y sabores.

Segundo Guillén Guillén, secretario de Turismo de Chiapas agradeció a la federación "por elegir" al estado como sede del primer acto del Mundial 2026 en México.

