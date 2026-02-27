Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La Fiscalía General del Estado aprehendió a Daniel "N", acusado de retener y asesinar a una niña de tres años en el municipio de Tila, ubicado en el norte de Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general aseguró que el feminicidio no quedará impune y se pedirá la sentencia máxima de 100 años de prisión para el responsable.

El pasado martes se inició la carpeta de investigación por la desaparición de una menor de tres años, de identidad reservada; la madre denunció que la infante estaba desaparecida desde el domingo 22 de febrero.

Ese día fue vista por última vez en su domicilio, de donde fue sustraída. Derivado del hecho se abrieron las investigaciones preliminares.

Se realizó una brigada de búsqueda y "desafortunadamente el cuerpo fue encontrado sin signos vitales y se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio", explicó Llaven Abarca.

Enseguida, se procedió a las diligencias periciales correspondientes y se determinó que la causa del deceso fue "por hemorragia aguda secundaria a traumatismo cerrado de tórax y abdomen".

Como resultado de las investigaciones el presunto feminicida Daniel N fue quien sustrajo a la menor el domingo; después la llevó a su domicilio donde la privó de la vida, manifestó el fiscal general.

Posteriormente abandonó el cuerpo a una distancia de 250 metros de su domicilio.

