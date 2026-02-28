Ecatepec, Mex.- Grupos especiales de la policía municipal participaron en un operativo coordinado con la Fiscalía General de la República para el traslado de 10 personas a un penal, luego de que fueron arrestadas por ser probables responsables de extorsión a una pareja.

A los detenidos los trasladaron al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl tras señalados por una pareja de exigirles dinero a cambio de no hacerle daño a su hijo.

Los oficiales de seguridad pública de Ecatepec y de la Marina los detuvieron el pasado miércoles en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando circulaban en camionetas de alta gama.

Los detenidos son probables responsables de los delitos de portación de arma de fuego y extorsión. Fotos: Especiales

Fueron 9 hombres y 1 mujer a los que arrestaron y les encontraron armas y 46 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la extorsión.

El gobierno de Ecatepec informó que los sujetos viajaban en camionetas de alta gama Seat Cupra roja, con vidrios polarizados, sin placas; BMW X6 azul, Mercedes Benz color rojo sin placas y una motocicleta Vento sin placas.

Ademas cargaban con un arma tipo escuadra negra Glock 25 calibre .380 mm, con cargador y 13 cartuchos útiles; un arma tipo escuadra Glock 19x café; calibre 9 mm con cargador con 18 cartuchos útiles; dos chalecos tácticos con leyenda de la Fiscalía General de Justicia, un escudo y PDI, además de 12 teléfonos celulares y 46 mil pesos en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Omar “N”, de 39 años de edad, quien es ex policía de la fiscalía de la Ciudad de México; Gerardo “N”, de 22 años; Erick Alejandro “N”, de 24 años; José Manuel “N”, de 23 años; Ageo Damián “N”, de 24 años.

Además de Sergio Adán “N”, de 27; Julia “N”, de 34; Víctor Manuel “N”, de 35; Eduardo “N”, de 35, y Miguel Àngel “N”, de 23 años.

Todos fueron trasladados al penal de Nezahualcóyotl como probables responsables de los delitos de portación de arma de fuego y extorsión y quedaron a disposición de la autoridad judicial.

