Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a 17 personas por presuntos actos de reventa, así como a un sujeto más que al parecer ofrecía boletos de estacionamiento falsos, previo al concierto de Shakira, realizado el viernes 27 de febrero en el Estadio GNP.

La SSC detalló que se trata de seis mujeres y 11 hombres, entre ellos ocho menores de edad, quienes están señalados por ofrecer boletos a precios superiores a los manejados en taquilla.

Los 17 detenidos fueron presentados ante un Juez Cívico, de los cuales, seis cuentan con antecedentes por reventa en eventos masivos.

Además, en atención a la denuncia del trabajador de un estacionamiento, quien señaló a un sujeto que ofrecía boletos para estacionarse, presuntamente falsos.

Detienen a sujeto por presunta venta de boletos de estacionamiento apócrifos. Fotos: Especiales

Policías le realizaron una revisión al sospechoso, tras la cual le aseguraron cuatro boletos de estacionamiento, al parecer apócrifos.

El sujeto de 28 años fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público.

