Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () detuvieron a 17 personas por presuntos actos de reventa, así como a un sujeto más que al parecer ofrecía boletos de estacionamiento falsos, previo al concierto de , realizado el viernes 27 de febrero en el Estadio GNP.

La SSC detalló que se trata de seis mujeres y 11 hombres, entre ellos , quienes están señalados por ofrecer boletos a precios superiores a los manejados en taquilla.

Los 17 detenidos fueron presentados ante un Juez Cívico, de los cuales, seis cuentan con antecedentes por reventa en eventos masivos.

Además, en atención a la denuncia del trabajador de un estacionamiento, quien señaló a un sujeto que ofrecía boletos para estacionarse, presuntamente falsos.

Detienen a sujeto por presunta venta de boletos de estacionamiento apócrifos. Fotos: Especiales
Policías le realizaron una revisión al sospechoso, tras la cual le aseguraron cuatro boletos de estacionamiento, al parecer apócrifos.

El sujeto de 28 años fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público.

