El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado sobre la captura con fines de extradición de cinco personas, entre ellas el exalcalde del municipio de Guachené, en el departamento del Cauca (suroeste), Jesús Elver González, alias Chucho, señalado de presuntos vínculos con cárteles mexicanos de narcotráfico.

"Entre los capturados está alias 'Chucho', exalcalde de Guachené. Mantenía una red en los Estados Unidos con cárteles mexicanos y allí se incautó 5 kilogramos de Fentanilo", escribió el mandatario en su cuenta de X donde publicó un video del momento de la detención.

Las capturas se realizaron en varias operaciones en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca, en una acción conjunta entre la Policía colombiana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

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El jefe de Estado agregó que "la política sigue siendo el empoderador del crimen", en referencia a la detención del exmandatario local, quien también fue candidato a la Cámara de Representantes por el Cauca.

Petro aseguró además que las autoridades han detectado el ingreso de ketamina ilegal desde Ecuador hacia Colombia mediante rutas terrestres y portuarias.

"La Ketamina ilegal penetra por Ecuador a Colombia y llega por puertos del Ecuador. Camiones con miles de unidades han caído en Colombia usando esa ruta", afirmó.

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gs