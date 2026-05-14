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Estados Unidos anunció este jueves la extradición desde Colombia del venezolano José Enrique Martínez Flores, alias "Chuqui", presunto líder de alto rango de la banda transnacional , acusado de cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico internacional.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que Martínez Flores, de 24 años, fue arrestado en el 31 de marzo de 2025 a petición de las autoridades estadounidenses y trasladado a Houston, donde comparecerá este viernes ante una corte federal.

Según la acusación, el venezolano formaría parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua en Bogotá y habría coordinado actividades criminales como , extorsión, prostitución y asesinatos.

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El Departamento de Justicia señaló que Martínez Flores enfrenta cargos por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

Washington designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y sostiene que las ganancias del narcotráfico eran utilizadas para financiar las operaciones criminales del grupo.

La acusación también incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua, entre ellos Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias "El Viejo", quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

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Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó como "histórico" el hecho debido a que es la primera vez que un miembro de esta organización es acusado por delitos de terrorismo.

Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura y destacaron la cooperación de Colombia en la detención y extradición del sospechoso.

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gs/rmlgv

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