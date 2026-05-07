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Siete acusados fueron condenadas en a penas de prisión federal de hasta 25 años, por su participación en una red de tráfico de metanfetamina “vinculada a”, informó el Buró Federal de Investigaciones.

El caso está relacionado con la nueva Fuerza de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) dirigida por la oficina del en Kansas City. Durante la investigación, las fuerzas del orden identificaron a varios miembros de la red de tráfico de drogas y sus almacenes clandestinos, dos de los cuales albergaban laboratorios activos de conversión de metanfetamina, informó el medio KCTV 5.

Las autoridades incautaron más de 70 kilogramos de metanfetamina, aproximadamente 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego.

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“La mayor amenaza en Kansas City en estos momentos es la delincuencia violenta y el tráfico de drogas, influidos y dirigidos por los cárteles y las bandas extranjeras”, afirmó Joe Michael, agente especial supervisor de la Unidad contra el Crimen Organizado del FBI en Kansas, citado por KCTV 5.

La HSTF integra al la Agencia Antidrogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con organismos estatales y locales.

A pocas semanas del inicio del Mundial de Futbol, Michael afirmó que el grupo de trabajo se ha estado preparando para la afluencia de gente y la actividad delictiva que puede producirse por la gesta deportiva.

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“Los delincuentes intentarán aprovecharse de la situación”, señaló Michael. “El HSTF mantendrá su presencia en toda la ciudad durante el Mundial y seguiremos trabajando en las investigaciones en la medida de lo posible”.

En su cuenta de X, el director del FBI, Kash Patel, presumió la operación que “desarticuló una red de en Kansas City vinculada a México”, pero no se aclaró qué cártel o cárteles estarían involucrados.

“El modelo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional sigue desarticulando a diario organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales en todo el país”, subrayó.

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