Un Tribunal Colegiado declaró infundada la queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la resolución de una jueza que frenó por ahora la extradición a los Estados Unidos de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron improcedente el recurso promovido por la Dirección de Amparo de la FGR, al considerar que la suspensión de oficio y de plano que Viridiana Quiroz Ángel, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, concedió a “El Jardinero” para efecto de que no sea entregado hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que interpuso, no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo.

Por unanimidad de votos, aprobaron el proyecto de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, que declaró infundada la queja, toda vez que la jueza atendió el acto reclamado conforme al escrito de demanda presentado por “El Jardinero” para la procedencia de la suspensión provisional.

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De esta manera, el proceso de extradición de Flores Silva, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, continuará suspendido hasta en tanto se resuelva el amparo que interpuso en abril pasado, tras ser detenido por fuerzas federales en el estado de Nayarit.

Desde 2020, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, es requerido por una Corte de Columbia, Estados Unidos, para enfrentar cargos por tráfico de cocaína, heroína y armas, entre 2012 y 2019.

Sin embargo, este jueves, el Departamento de Justicia de ese país modificó la acusación contra el michoacano para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

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Por lo que, ahora se le requiere por traficó de cocaína, heroína, metanfetaminas y lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes de su detención, Flores Silva era considerado un posible sucesor del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

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