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Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció que prohibió la entrada a Estados Unidos a 13 responsables de una farmacéutica india a la que acusa de suministrar en territorio estadounidense medicamentos adulterados con fentanilo, un potente opioide sintético.
Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, los sancionados son estrechos asociados comerciales de la empresa KS International Traders, con sede en la India, a la que acusan de generar ingresos mediante el tráfico de esta sustancia.
"El fentanilo ilícito está matando a demasiados estadounidenses. Farmacias sancionadas han vendido cientos de miles de píldoras recetadas falsificadas y adulteradas con fentanilo a víctimas desprevenidas en todo Estados Unidos, devastando a familias y comunidades en todo el país", insiste el comunicado.
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El Departamento de Estado recordó además que el fentanilo ha sido designado por el presidente Donald Trump como "arma de destrucción masiva".
Asimismo, advirtió que quienes participen en estas actividades serán considerados no elegibles para ingresar al país.
El fentanilo es un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.
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Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal especialmente cuando se mezcla con otras drogas.
Washington acusa a los cárteles del narcotráfico mexicanos de utilizar precursores químicos procedentes de países asiáticos, como China o India, para producir fentanilo y traficarlo a Estados Unidos.
mcc
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