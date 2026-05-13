Más Información

“Arquitectura con mirada distraída y ausente”: conferencia del premio Pritzker Smiljan Radić Clarke en la UNAM

“Arquitectura con mirada distraída y ausente”: conferencia del premio Pritzker Smiljan Radić Clarke en la UNAM

Presión a Bienal de Venecia por presencia rusa

Presión a Bienal de Venecia por presencia rusa

Desprotección de datos en Secretaría de Cultura capitalina afecta a promotores culturales

Desprotección de datos en Secretaría de Cultura capitalina afecta a promotores culturales

El mexicano Iván López Reynoso será el nuevo director de la Ópera de Santa Fe

El mexicano Iván López Reynoso será el nuevo director de la Ópera de Santa Fe

TV UNAM estrena la quinta temporada de "Léemelo"

TV UNAM estrena la quinta temporada de "Léemelo"

Sotheby’s exhibe cartas inéditas del poeta inglés John Keats

Sotheby’s exhibe cartas inéditas del poeta inglés John Keats

Para Francisco Céspedes lo que hoy ocurre en la escena política mexicana es un eco de lo que ya vivió en su país de origen, Cuba.

En los más de 30 años que tiene viviendo en nuestro país se ha ganado un lugar entre los cantautores más queridos en la actualidad; quien lo conoce sabe que es crítico de los mecanismos que usa el gobierno, como el asistencialismo, al que define como el avance del socialismo en México.

Esa postura le generó verse envuelto en una polémica en 2023 tras sus duras críticas a la invitación que el gobierno mexicano hizo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel a los festejos patrios de 2021.

“La democracia no es eso. Es una trampa. La mayoría jamás tiene la razón y, además, ni siquiera vota la mayoría real de la gente. Yo nunca he votado en mi vida. Mi voto sería por la salud, por el amor, por las personas. Eso no tiene que ver con los políticos”, afirma en entrevista.

Aunque ve en el gobierno de Claudia Sheinbaum una continuación del proyecto de López Obrador al que se opone, su crítica es hacia el control de las masas a través de la educación y el sistema global.

“Lo que manda en este mundo es que tú tengas menos elementos culturales, literarios, históricos. Así te pueden cambiar la historia y te confunden. Estamos formados para responder a un sistema global”, dice.

El músico sostiene que la solución no vendrá de las urnas, sino de que el ciudadano deje de buscar "salvadores" en la figura de los políticos.

“Las personas tienen que pensar por sí mismas. Que no crean todo lo que dicen los políticos que deberían invertir más en educación, en lugar de manipular. La gente deposita su fe en ellos como si fueran salvadores”.

Céspedes acaba de estrenar P&P (Pablo & Pancho), un disco de 10 canciones que grabó junto a Pablo Milanés un año antes del fallecimiento del trovador, en 2022. Incluye clásicos como “Para vivir”, “¿Dónde está la vida?” y “Vida loca” ya disponible en plataformas de streaming.

“Me siento tan honrado de que antes de morir haya aceptado que se hiciera así. Fue un año antes de que él se fuera que grabó”, compartió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud. Foto: (Photo by Valery HACHE / AFP)

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud

Belinda desata polémica por presunta indirecta a Ángela Aguilar y explotan las redes: VIDEO. Foto: Instagram @belindapop / Canal Ángela Aguilar

“Estoy muy encuerada”: Belinda lanza comentario que muchos tomaron como indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney. Foto: Instagram/AFP

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez se lleva todas las miradas con diminuto bikini en nueva campaña

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa. Foto: Instagram

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

[Publicidad]