Para Francisco Céspedes lo que hoy ocurre en la escena política mexicana es un eco de lo que ya vivió en su país de origen, Cuba.

En los más de 30 años que tiene viviendo en nuestro país se ha ganado un lugar entre los cantautores más queridos en la actualidad; quien lo conoce sabe que es crítico de los mecanismos que usa el gobierno, como el asistencialismo, al que define como el avance del socialismo en México.

Esa postura le generó verse envuelto en una polémica en 2023 tras sus duras críticas a la invitación que el gobierno mexicano hizo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel a los festejos patrios de 2021.

“La democracia no es eso. Es una trampa. La mayoría jamás tiene la razón y, además, ni siquiera vota la mayoría real de la gente. Yo nunca he votado en mi vida. Mi voto sería por la salud, por el amor, por las personas. Eso no tiene que ver con los políticos”, afirma en entrevista.

Aunque ve en el gobierno de Claudia Sheinbaum una continuación del proyecto de López Obrador al que se opone, su crítica es hacia el control de las masas a través de la educación y el sistema global.

“Lo que manda en este mundo es que tú tengas menos elementos culturales, literarios, históricos. Así te pueden cambiar la historia y te confunden. Estamos formados para responder a un sistema global”, dice.

El músico sostiene que la solución no vendrá de las urnas, sino de que el ciudadano deje de buscar "salvadores" en la figura de los políticos.

“Las personas tienen que pensar por sí mismas. Que no crean todo lo que dicen los políticos que deberían invertir más en educación, en lugar de manipular. La gente deposita su fe en ellos como si fueran salvadores”.

Céspedes acaba de estrenar P&P (Pablo & Pancho), un disco de 10 canciones que grabó junto a Pablo Milanés un año antes del fallecimiento del trovador, en 2022. Incluye clásicos como “Para vivir”, “¿Dónde está la vida?” y “Vida loca” ya disponible en plataformas de streaming.

“Me siento tan honrado de que antes de morir haya aceptado que se hiciera así. Fue un año antes de que él se fuera que grabó”, compartió.

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