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El presidente de , el centroderechista , anunció que realizará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclaman participación en su gobierno, en un esfuerzo por frenar las fuertes protestas sociales que piden su renuncia.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la presión social, principalmente de indígenas, campesinos y mineros, que mantienen desde hace tres semanas bloqueos de carreteras en y sus alrededores, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó el gobernante en en el Palacio de Gobierno, y añadió que no dialogará con "vándalos", pero que "las puertas estarán abiertas" a "quienes respetan la democracia".

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ss/mcc

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