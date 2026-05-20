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El presidente de , Vladimir Putin, abandonó China este miércoles tras cancelar la habitual rueda de prensa que suele ofrecer tras una visita al extranjero, ante la falta de resultados tangibles durante su estancia en el gigante asiático.

Putin y el líder chino, Xi Jinping, suscribieron una declaración conjunta, en la que pidieron diálogo en y condenaron los ataques de EU e Israel, además de que presidieron la firma de otra veintena de acuerdos, pero Moscú no logró lo que había venido a buscar.

Sigue sin haber acuerdo para un incremento de las exportaciones de petróleo y gas con destino al gigante asiático, ni para el tendido del gasoducto a través de Mongolia, Fuerza de Siberia-2, aunque Moscú subraya que existe un "entendimiento".

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El jefe del Kremlin insistió en que Rusia está dispuesta a garantizar "un suministro seguro e ininterrumpido" de hidrocarburos y carbón, ahora que el estrecho de Ormuz ha bloqueado parte de las importaciones chinas de gas licuado.

El gobierno ruso también subrayó que tiene planes de ampliar los proyectos energéticos conjuntos con China, pero no concretó a qué se refería, aunque a Beijing viajaron los jefes de la petrolera Rosneft y el consorcio gasístico Gazprom.

La importancia de China y también de la India como destino de las exportaciones energéticas rusas aumentó con la y la suspensión de las importaciones europeas.

En el plano político, Rusia respaldó el principio de "Una sola China" y la reunificación con Taiwán, a lo que el gigante asiático respondió apoyando la eliminación de las raíces del conflicto en Ucrania, es decir, contra la ampliación de la OTAN y su acercamiento a la frontera rusa.

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En relación con la reciente visita a China del presidente de EU, Donald Trump, el Kremlin admitió hoy que Moscú y Beijing discutieron entre ellos cómo mejor cooperar con la Casa Blanca.

Putin, quien repitió varias veces la palabra amigo para referirse a Xi, tiene previsto volver a China en noviembre próximo para la cumbre de la APEC, en la que podría reunirse con Trump.

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