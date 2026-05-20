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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es "bueno" que su homólogo de China, Xi Jinping, se haya reunido con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y aseguró que se lleva "bien" con ambos líderes.
"Creo que es algo bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es algo bueno", respondió a la prensa al ser preguntado sobre la reunión de Xi con Putin en Beijing, que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China.
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mcc
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