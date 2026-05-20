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Bangkok.- El consejero delegado de , Georges Elhedery, afirmó que la (IA) destruirá empleos en el sector financiero, al tiempo que creará otros, e instó a los empleados del mayor banco de a adaptarse al cambio.

"Todos sabemos que la IA generativa destruirá ciertos puestos de trabajo y creará nuevos empleos”, dijo Elhedery durante un evento con inversores celebrado en Hong Kong -principal mercado de cotización de HSBC-, en declaraciones recogidas por el diario local South China Morning Post (SCMP).

"Nuestra primera misión es proporcionar a los empleados formación, capacidades y herramientas de productividad para que estén preparados para el futuro y puedan convertirse en una versión mejor, más productiva y de mayor rendimiento de sí mismos", apuntó en relación con el plan de adopción de IA del banco.

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Banco HSBC. Foto: Archivo / AP
Banco HSBC. Foto: Archivo / AP

Estamos simplificando más de 50 áreas de trabajo. Hemos nombrado a un director de IA para revisar cadenas de valor, negocios, funciones, tecnología y operaciones, con el fin de ayudarnos a rediseñar todo de forma conjunta con la ayuda de la IA y socios externos", añadió.

Las declaraciones de Elhedery se producen después de que Standard Chartered, el quinto banco del Reino Unido y rival de HSBC, señalara que planea reducir en más de un 15% los puestos de trabajo en funciones corporativas hasta 2030, en una estrategia para elevar su productividad y rentabilidad a través de la tecnología que podría afectar a unas 7 mil personas según medios especializados.

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Analistas citados por SCMP indican que las decisiones de ambas entidades reflejan la rapidez con la que el sector financiero está incorporando esta tecnología para mejoras de eficiencia y aumentos de beneficios mediante la reducción de costos, aunque este enfoque probablemente provocará pérdidas de empleo en la industria.

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