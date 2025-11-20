Él es Pedroluiz Ibarra, influencer que arremetió contra Molotov por crear “himno de odio” contra la comunidad LGBT

El nombre de la banda Molotov volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por las declaraciones de Pedroluiz Ibarra, creador de contenido, quien criticó a la agrupación por una de sus canciones.

En una entrevista para el programa HAMR, Ibarra señaló que el tema “Puto”, lanzado en 1997, es denigrante para la comunidad LGBTQ+. Afirmó que Molotov “está conformado por cuatro hombres que me agredieron mientras crecía”.

Para él, la canción no era solo un éxito popular, sino una palabra que le gritaban en la escuela, un himno que otros niños usaban para justificar burlas, empujones y risas a costa de su identidad.

"Me empujaban, me pegaban, me humillaban a mí y a todos los que parecíamos distintos. Éramos adolescentes descubriendo quiénes éramos y aprendimos a escondernos porque ellos nos pusieron precio, les dieron permiso", recordó.

Asimismo agregó que no se trataba de irreverencia, sino de “el himno de odio con coro pegajoso que tanto me lastimó”. Relató que la canción acompañaba las agresiones físicas y verbales que sufrió durante su infancia.

"Fue la banda sonora de las madrizas, la melodía que me hizo sentir vergüenza solo por existir. Corría huyendo y llorando mientras me tiraban piedras", confesó.

¿Quién es Pedroluiz Ibarra Osuna?

Pedroluiz Ibarra Osuna es un creador de contenido, mercadólogo, emprendedor y activista mexicano, reconocido por su labor en favor de la diversidad e inclusión.

Él es Pedroluiz Ibarra, influencer que arremetió contra Molotov. Foto: Redes sociales

Con más de 15 años de experiencia en industrias como finanzas, entretenimiento y bienes de consumo, según su perfil en LinkedIn, Ibarra fue fundador y director de NEXO, una plataforma de acompañamiento para emprendedores, y dirigió X:Lab, el laboratorio de Diseño de Experiencias, ambos proyectos vinculados a la institución bancaria.

Desde 2018 colabora con la consultoría KiiK, especializada en desarrollo integral de personas, y desde 2019 es embajador de diversidad e inclusión en empresas como Clarios (antes Johnson Controls) y Cemex.

Además de su trayectoria profesional, Ibarra ha sido reconocido por su compromiso con la comunidad LGBT+. Fue incluido en la lista “Los 41+1 Ejecutivos LGBT, 2020” de Grupo Expansión y utiliza sus redes sociales, como Instagram, donde cuenta con más de 30 mil seguidores, para compartir experiencias y reflexiones sobre diversidad y derechos de la comunidad.

