Aguinaldo 2025: usuarios esperan ansiosos la prestación con los mejores memes

En vísperas de diciembre y con las festividades invernales a la vuelta de la esquina el aguinaldo se convierte en una de las prestaciones de ley más esperadas del año.
Su depósito a las cuentas de millones de personas en el país anuncia la llegada de la temporada navideña y el fin de año, ya que el monto representa un desahogo para las familias mexicanas por los gastos aumentados que vienen con dichas fechas.
Esta prestación, que por ley debe ser mínimo equivalente a 15 días de trabajo de una persona -cuando se laboró el año completo-, debe ser otorgada antes del 20 de diciembre. Por ello, miles de mexicanos ya se encuentran a la expectativa de su pago "extra".
Usuarios en redes esperan su aguinaldo con los mejores memes
A través de redes sociales cientos de usuarios han expresado su emoción y ansías por el día en el que finalmente llegue a sus cuentas bancarias el depósito de su aguinaldo.
Al clásico estilo de la cultura pop actual, internautas han desatado una ola de memes entorno al tema:
Los usuarios hicieron una referencia a la reciente victoria de la mexicana, Fátima Bosch, en Miss Universo 2025, y su anterior incidente con el presidente de Miss Universo en Tailandia.
Otros expresaron su "tristeza" respecto a la espera del pago.
Algunos tomaron el lado cómico y cómo serán "presumidos" cuando caiga su depósito.
Otros se trolearon a si mismos tomando en cuenta las deducciones adicionales que se le hacen al aguinaldo.
Algunos internautas hicieron memes que solo las parejas entenderán al 100%.
Por último, unos usuarios tomaron escenarios ficticios para burlarse.
