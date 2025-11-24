Aguinaldo 2025: usuarios esperan ansiosos la prestación con los mejores memes

En vísperas de diciembre y con las festividades invernales a la vuelta de la esquina el aguinaldo se convierte en una de las prestaciones de ley más esperadas del año.

Su depósito a las cuentas de millones de personas en el país anuncia la llegada de la temporada navideña y el fin de año, ya que el monto representa un desahogo para las familias mexicanas por los gastos aumentados que vienen con dichas fechas.

Esta prestación, que por ley debe ser mínimo equivalente a 15 días de trabajo de una persona -cuando se laboró el año completo-, debe ser otorgada antes del 20 de diciembre. Por ello, miles de mexicanos ya se encuentran a la expectativa de su pago "extra".

Lee también ¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo? Esto dice el DOF

El aguinaldo es representativo de la temporada navideña en México. Foto: Fotoarte / EL UNIVERSAL

Usuarios en redes esperan su aguinaldo con los mejores memes

A través de redes sociales cientos de usuarios han expresado su emoción y ansías por el día en el que finalmente llegue a sus cuentas bancarias el depósito de su aguinaldo.

Al clásico estilo de la cultura pop actual, internautas han desatado una ola de memes entorno al tema:

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Los usuarios hicieron una referencia a la reciente victoria de la mexicana, Fátima Bosch, en Miss Universo 2025, y su anterior incidente con el presidente de Miss Universo en Tailandia.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Lee también Chumel Torres lanza comentario picante tras respuesta de Pemex sobre polémica de Fátima Bosch; esto dijo

Otros expresaron su "tristeza" respecto a la espera del pago.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Algunos tomaron el lado cómico y cómo serán "presumidos" cuando caiga su depósito.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Otros se trolearon a si mismos tomando en cuenta las deducciones adicionales que se le hacen al aguinaldo.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Algunos internautas hicieron memes que solo las parejas entenderán al 100%.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

Por último, unos usuarios tomaron escenarios ficticios para burlarse.

Memes de la espera por el aguinaldo en México. Foto: X

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu