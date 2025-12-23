Ecatepec, Méx.— Este lunes 22 de diciembre se conmemoró el 210 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, quien fue fusilado y sepultado en Ecatepec en 1815, por lo que el gobierno local lo recordó con una ceremonia y un desfile cívico militar.

“Hoy (ayer) queremos hablar del Morelos vivo que camina entre nosotros, que nos confronta, que nos incomoda y que nos pregunta ¿qué estamos haciendo por nuestro país y nuestra gente?”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss frente a la Capilla Nacional de Morelos, donde fue enterrado el prócer tras ser fusilado en la antigua Casa de Los Virreyes, actualmente Centro Comunitario Ecatepec Casa Morelos.

Dijo que el generalísimo vive en las juventudes, en un pueblo generoso, solidario y empático que se organiza y se apoya frente a un contexto marcado por el individualismo y la crisis de valores, donde la violencia, adicciones y descomposición social amenazan a los jóvenes.

Durante su intervención expuso que el Siervo de la Nación es un guía que puso a la justicia, igualdad y educación en el centro del proyecto para una nación, por lo que se le recuerda no con nostalgia, sino con esperanza para la transformación del municipio y el país.

El tributo inició en la Casa de Morelos, donde las autoridades municipales realizaron una guardia solemne de honor en el Monumento al Siervo de la Nación y lanzaron 21 cohetones para emular la tradición de rendir honores a los héroes.

Posteriormente, comenzó el desfile cívico militar, encabezado por Cisneros Coss y funcionarios municipales, estatales y federales, entre ellos Amellali Caballero Téllez y la teniente Angélica Córdoba Castillejos, representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Marina, respectivamente.

Así como Mario Guerrero López, fiscal regional de Ecatepec, además de un grupo de diputados locales, síndicos, regidores y representantes de la Diócesis de Ecatepec, se informó.