Ecatepec, Méx.— A partir del 1 de enero de 2026 arrancará el proceso de certificación obligatoria para aproximadamente 80 mil conductores de pipas que transportan gas LP e hidrocarburos en México, anunció la directora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), Guillermina Alvarado Moreno.

Esta medida impulsada por el Conocer, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y prevenir accidentes de alto impacto, como la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 fallecidos y más de 50 lesionados directos.

El nuevo estándar de competencia laboral, desarrollado en tiempo récord tras la tragedia, garantiza que los operadores cuenten con conocimientos técnicos, habilidades prácticas y estrictos criterios de seguridad para manejar estas unidades.

“Hoy lo vamos a hacer en un tema fundamental para la seguridad de todo el país; vamos a certificar a los conductores de pipas de gas LP e hidrocarburos que están circulando en México”, dijo la funcionaria.

Como meta inicial, se planea certificar a 15 mil conductores entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2026, un reto logístico de alcance nacional. Se planea contar con entidades certificadoras avaladas por el Conocer en cada estado.