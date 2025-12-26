Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda marcó el ritmo del año 2025

Belinda marcó el ritmo del año 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Ecatepec, Méx.— A partir del 1 de enero de 2026 arrancará el proceso de certificación obligatoria para aproximadamente 80 mil conductores de pipas que transportan gas LP e hidrocarburos en México, anunció la directora del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), Guillermina Alvarado Moreno.

Esta medida impulsada por el Conocer, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca reforzar la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y prevenir accidentes de alto impacto, como la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre pasado en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 fallecidos y más de 50 lesionados directos.

El nuevo estándar de competencia laboral, desarrollado en tiempo récord tras la tragedia, garantiza que los operadores cuenten con conocimientos técnicos, habilidades prácticas y estrictos criterios de seguridad para manejar estas unidades.

“Hoy lo vamos a hacer en un tema fundamental para la seguridad de todo el país; vamos a certificar a los conductores de pipas de gas LP e hidrocarburos que están circulando en México”, dijo la funcionaria.

Como meta inicial, se planea certificar a 15 mil conductores entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2026, un reto logístico de alcance nacional. Se planea contar con entidades certificadoras avaladas por el Conocer en cada estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]