El programa Salvemos Vidas, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, logró la contención de 104 personas usuarias con crisis emocionales e, incluso, que atentaron contra su vida en instalaciones de este medio de transporte durante 2025.

El Metro dijo que además de la asistencia inmediata, también se les proporcionó atención psicológica personalizada, apoyo para reunirse con sus familiares e, incluso traslados a unidades de atención especializada.

Salvemos Vidas inició en el año 2016, de entonces a la fecha, tiene un total acumulado de 872 personas atendidas, con un promedio anual de 97 casos por año.

Programa Salvemos Vidas contiene a 104 personas con crisis emocionales dentro de las instalaciones del Metro (27/12/2025). Foto: Especial

El Metro indicó que el programa, integrado por profesionales en psicología, también se ha dedicado a capacitar en el tema, a los elementos de las Policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC CDMX), asignados a vigilancia en las estaciones, así como al personal de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro.

Durante el 2025, un total de 7 mil 726 policías de la PA y cadetes egresados del Instituto de Educación Superior de esta corporación, así como efectivos de la PBI, recibieron capacitación.

“Los temas impartidos incluyeron guía de apoyo para la detección y disuasión de personas con comportamiento suicida en las instalaciones del STC Metro; empatía, manejo de situaciones de crisis y gestión emocional; también, abordaje de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas”, sostuvo.

Agregó que el programa Salvemos Vidas mantiene una agenda anual de instalación de módulos informativos itinerantes en la red y cuenta con un módulo permanente, en la estación Juárez de Línea 3, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con atención de personal especializado en psicología.

El Programa Salvemos Vidas proporciona asistencia inmediata y atención psicológica personalizada (27/12/2025). Foto: Especial

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales en alguna persona, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse para atentar contra la integridad de alguien.

