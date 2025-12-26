Más Información

La informó que, durante , el operativo interinstitucional "La Noche es de Todos" realizó un total de mil 566 acciones en ubicados en las 16 alcaldías, con la finalidad de garantizar espacios regulados y proteger el derecho de la ciudadanía al esparcimiento seguro. 

Estas acciones se desplegaron en 504 colonias de la Ciudad de México y permitieron fortalecer la supervisión y el acompañamiento institucional en establecimientos mercantiles dedicados a actividades nocturnas.

Como resultado de este trabajo, se realizaron 885 , 172 clausuras y 418 visitas de verificación, así como la detención de 91 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos en sus establecimientos, lo que refleja el compromiso del Gobierno capitalino con el cumplimiento de la ley y la preservación del orden. 

Dentro de las acciones emprendidas durante el año, también se logró la identificación y desarticulación de 113 fiestas clandestinas, en las que se detectó la venta de bebidas alcohólicas a personas menores de edad, así como la ausencia de medidas básicas de Protección Civil y de los permisos necesarios para la realización de este tipo de eventos.

Se realizaron 885 suspensiones de actividades, 172 clausuras y 418 visitas de verificación, así como la detención de 91 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el quebrantamiento de sellos. Foto: Especial.
Estas intervenciones se llevaron a cabo con un enfoque preventivo y correctivo, priorizando en todo momento la integridad de las y los asistentes y actuando en beneficio directo de la ciudadanía.

"La Noche es de Todos" se desarrolló con la participación coordinada del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), lo que permitió que todas las acciones se realizaran en saldo blanco, sin incidentes mayores, gracias a la planeación y colaboración interinstitucional que caracteriza a este programa. 

Para 2026, el operativo "La Noche es de Todos" continuará recorriendo todas las alcaldías de la capital, reforzando las acciones de verificación y coordinación con los distintos sectores involucrados, con el objetivo de seguir regulando estos espacios y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al esparcimiento en entornos seguros, ordenados y plenamente regulados.

