La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, durante 2025, el operativo interinstitucional "La Noche es de Todos" realizó un total de mil 566 acciones en establecimientos nocturnos ubicados en las 16 alcaldías, con la finalidad de garantizar espacios regulados y proteger el derecho de la ciudadanía al esparcimiento seguro.

Estas acciones se desplegaron en 504 colonias de la Ciudad de México y permitieron fortalecer la supervisión y el acompañamiento institucional en establecimientos mercantiles dedicados a actividades nocturnas.

Como resultado de este trabajo, se realizaron 885 suspensiones de actividades, 172 clausuras y 418 visitas de verificación, así como la detención de 91 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos en sus establecimientos, lo que refleja el compromiso del Gobierno capitalino con el cumplimiento de la ley y la preservación del orden.

Dentro de las acciones emprendidas durante el año, también se logró la identificación y desarticulación de 113 fiestas clandestinas, en las que se detectó la venta de bebidas alcohólicas a personas menores de edad, así como la ausencia de medidas básicas de Protección Civil y de los permisos necesarios para la realización de este tipo de eventos.

Estas intervenciones se llevaron a cabo con un enfoque preventivo y correctivo, priorizando en todo momento la integridad de las y los asistentes y actuando en beneficio directo de la ciudadanía.

"La Noche es de Todos" se desarrolló con la participación coordinada del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), lo que permitió que todas las acciones se realizaran en saldo blanco, sin incidentes mayores, gracias a la planeación y colaboración interinstitucional que caracteriza a este programa.

Para 2026, el operativo "La Noche es de Todos" continuará recorriendo todas las alcaldías de la capital, reforzando las acciones de verificación y coordinación con los distintos sectores involucrados, con el objetivo de seguir regulando estos espacios y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al esparcimiento en entornos seguros, ordenados y plenamente regulados.

