La alcaldía Cuauhtémoc informó que llevó a cabo trabajos de bacheo, balizamiento, barrido, reparación de luminarias, desazolve de drenaje, poda de árboles y pintado de juegos infantiles en la colonia Asturias, en una jornada en la que participaron cientos de trabajadoras y trabajadores.

Esto como parte de un día más de Limpia Cuauhtémoc.

En un comunicado la demarcación explicó que en las calles de José Antonio Torres, Ventura G. Tena, Sur 88-A, Juan E. Hernández y Dávalos y José Sotero Castañeda, las cuadrillas realizaron mil 100 metros de barrido manual y atendieron diversos tramos de la carpeta asfáltica, dejando 197 metros cuadrados de bacheo concluido.

Pintan calles de la alcaldía Cuauhtémoc (01/12/2025). Foto: Especial

Agregó que se llevaron a cabo mil 445 metros de balizamiento y se rehabilitaron 30 luminarias que habían sido reportadas por falta de iluminación en calles y banquetas.

Indicó que el equipo operativo realizó además poda de cinco árboles, el derribo controlado de un árbol en riesgo, 568 metros de desazolve de drenaje, limpieza de 23 piezas de accesorios hidráulicos y la intervención con pintura en 197 metros cuadrados de juegos infantiles.

Podan árboles en la alcaldía Cuauhtémoc (01/12/2025). Foto: Especial

