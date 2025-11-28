La alcaldía Cuauhtémoc presentó el plan de trabajo que guiará las acciones de la demarcación en materia de inclusión, protección y atención a la población LGBTTTIQ+, como parte de los resultados de la primera sesión ordinaria 2025 del Consejo de la Diversidad Sexual (CODISEX).

La demarcación detalló que de cara al Mundial, la alcaldía trabaja en fortalecer puntos seguros, capacitar a prestadores de servicios turísticos, instalar módulos itinerantes de atención durante las semanas de mayor afluencia y coordinar respuestas rápidas ante cualquier emergencia o acto de discriminación.

La demarcación explicó que el plan surgió por instrucción de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Se construyó en conjunto con organizaciones civiles, instituciones públicas y áreas del propio Gobierno de la Cuauhtémoc.

Alcaldía Cuauhtémoc presenta plan LGBTTTIQ+ rumbo al Mundial; Rojo de la Vega impulsa agenda inclusiva. Foto: Especial.

Indicó que a 200 días de que inicie el Mundial 2026 —uno de los eventos que atraerá a más visitantes internacionales a la capital— la alcaldía Cuauhtémoc se prepara para recibir a miles de personas de la diversidad sexual que recorrerán la Zona Rosa, el Centro Histórico y los corredores turísticos más transitados de la Ciudad de México. "La demarcación trabaja para asegurar que ese tránsito sea seguro, digno y libre de discriminación”, sostuvo.

Durante la sesión, se presentó un plan de trabajo basado en cuatro objetivos que definen la ruta a seguir: promover los derechos de las personas LGBTQ+ con información clara; garantizar protección institucional con protocolos de atención y acompañamiento ante casos de violencia o discriminación; fortalecer la participación comunitaria mediante capacitación y acciones en territorio; y articular esfuerzos con sociedad civil, organismos autónomos, dependencias locales y federales, así como con el sector privado. Todo ello con el propósito de que la diversidad sexual tenga un lugar real y permanente en la agenda pública de la alcaldía.

El consejo está integrado por instituciones y organizaciones como Fundación Marie Stopes, Fundación México Vivo, Hecho con VIHDA, INSPIRA, Instituto RIA, ANADE, Consejo Ciudadano, Interculturalidad, Salud y Derechos A.C., La Venenito (activista social) y Agenda Nacional Política Trans.

En el encuentro se destacó que varias acciones del plan ya se encuentran en marcha: jornadas comunitarias con pruebas rápidas de VIH y consejería; ferias de empleo y emprendimiento dirigidas a población LGBTQ+ y a personas trans en procesos de reinserción laboral; actividades culturales que recuperan la memoria de la comunidad; y capacitaciones permanentes al personal de primer contacto para garantizar trato digno y libre de prejuicios.

El plan de trabajo también contempla metas inmediatas, como concluir un protocolo institucional de atención para población LGBTQ+ aplicable en todos los servicios de la alcaldía, ampliar las jornadas de sensibilización al personal y realizar nuevas ferias de salud, cultura y empleo enfocadas en la diversidad. A largo plazo, la meta es que la perspectiva de diversidad sexual sea transversal en todos los programas y políticas públicas de Cuauhtémoc.

