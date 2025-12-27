Más Información
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que 100 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) apoyan a la población de los municipios de Catemaco y Saltabarranca, Veracruz, afectados por las fuertes lluvias ocasionadas por la entrada de humedad procedente del Golfo de México.
En el marco de la aplicación del Plan DNIII-E, el personal militar realiza labores de desazolve, retiro de lodo y basura, colocación de costales sobre el margen del río, limpieza de palizada, en coordinación con autoridades municipales y estatales.
La Defensa informó que se continúa con la limpieza de calles, banquetas y canales, así como el retiro de sedimentos y la entrega de despensas en la localidad El Ciruelo, municipio de Saltabarranca, que al momento suman 169 repartidas, beneficiando a más de 670 personas de esta localidad.
Con motivo del desborde del rio San Agustín en dicho municipio, resultaron afectados caminos de nueve comunidades, y en tanto se llevan a cabo trabajos de recuperación, indicó.
