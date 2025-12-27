Más Información

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que 100 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) apoyan a la población de los municipios de Catemaco y Saltabarranca, , afectados por las fuertes ocasionadas por la entrada de humedad procedente del Golfo de México.

En el marco de la aplicación del Plan DNIII-E, el personal militar realiza labores de desazolve, retiro de lodo y basura, colocación de costales sobre el margen del río, limpieza de palizada, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Foto: Especial
Foto: Especial

La Defensa informó que se continúa con la limpieza de calles, banquetas y canales, así como el retiro de sedimentos y la entrega de despensas en la localidad El Ciruelo, municipio de Saltabarranca, que al momento suman 169 repartidas, beneficiando a más de 670 personas de esta localidad.

Con motivo del desborde del rio San Agustín en dicho municipio, resultaron afectados caminos de nueve comunidades, y en tanto se llevan a cabo trabajos de recuperación, indicó.

Foto: Especial
Foto: Especial
