Con radios en el pecho y en lapsos de menos de 30 minutos, alrededor de 70 comerciantes informales continúan vendiendo sobre la calle de Corregidora, Moneda y a un costado de Palacio Nacional, a pesar del acuerdo entre líderes ambulantes y la Secretaría de Gobierno (Secgob) de descansar por 15 días.

En tanto, en la Alameda Central, unas 50 vendedoras feministas ofrecen distintos productos. Hay elementos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Gobierno, pero no se les acercan.

Esto, a pesar del anuncio el pasado 7 de enero de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de que los vendedores descansaran por 15 días como cada año, para luego comenzar el proceso de reordenamiento que, según la jefa de Gobierno, Clara Brugada, concluirá a mediados de este 2026.

Ambulantes ofrecen sus productos en calles del Centro; se mantienen atentos para recoger la mercancía cuando haya presencia de autoridades. Foto. Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Aunque la calle de Corregidora permaneció vacía durante los primeros días, ayer EL UNIVERSAL constató que está desbordada de unos 40 ambulantes con mantas en el piso y radios, a la espera de ser alertados de la llegada de personal de la Secgob. Tras unos 20 minutos, un encargado que está a la altura de José María Pino Suárez chifla a sus compañeros que venden desde máquinas para rasurar hasta ropa, con todo y maniquíes. Estos inmediatamente envuelven su mercancía y esperan sobre Corregidora, pero sin exhibir la mercancía.

Minutos después les avisan que pueden volver a desplegar sus productos que también van desde gel antibacterial hasta ropa interior, pero esta vez era una falsa alarma, por lo que las vuelven a guardar. Tras cerciorarse durante varios minutos, ahora sí vuelven a gritar “guantes antiderrapantes de a cinco pesos o cinco piezas por 20 pesos”. En las esquinas permanecieron elementos de la PA y de la Secgob.

A un costado de Palacio Nacional, en la esquina de la Catedral Metropolitana es el mismo proceso con unos 20 vendedores informales, con la diferencia de que en casi una hora no tuvieron que levantarse, por lo que turistas y capitalinos se acercaban a comprarles desde aguas hasta tlayudas, y desde productos chinos hasta accesorios tecnológicos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, advirtió a los comerciantes que deben respetar los acuerdos o no se les dejará vender luego del reordenamiento; indicó que en lo que va del descanso de ambulantes, se han retirado 390 de la vía pública.