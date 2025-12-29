El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, Rafael Saavedra, espera que la semipeatonalización de la calle Amberes, en la colonia Juárez, —trabajos que iniciaron la semana pasada— incremente el número de clientes en mil 900 establecimientos mercantiles del lugar. Sin embargo, llamó a que se regule el ambulantaje.

“A nivel de agrupación lo vemos muy bien, con lo que vamos a tener un beneficio bárbaro, esperamos que incrementen las ventas y nos traiga una gran beneficio en la región”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El 12 de noviembre el Gran Diario de México publicó que la semipeatonalización de la calle de Amberes, donde se ubican hoteles, restaurantes y edificios, forma parte del Proyecto Integral Plan Zona Rosa, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), y prevé una inversión de más de 6 millones de pesos.

En el caso de la calle de Amberes, se está interviniendo desde Liverpool hasta Londres y de Londres hasta la calle de Hamburgo.

Rafael Saavedra indicó que en los mejores lugares del mundo abundan las zonas peatonales, lo que beneficia a los comercios establecidos, y señaló que el éxito de esta calle semipeatonalizada tendrá que ver con el orden y percepción de seguridad que se pueda transmitir, “no solamente a los turistas que vienen momentáneamente por algún motivo, sino a los que vienen cotidianamente solos o en familia”.

Agregó que por ello también se debe atender el problema del ambulantaje que —advirtió— se encuentra desbordado principalmente en las calles de Génova, Sevilla, Hamburgo, Chapultepec, que opera todo el día y madrugada por los antros de la zona.

“Todo esto que van a hacer, si no regulan el ambulantaje, lo único que van a hacer son espacios más bonitos, más agradables para el comercio informal”, enfatizó Rafael Saavedra.