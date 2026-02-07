Teoloyucan, Mex.- Ante la manifestación que realizan transportistas bloqueando accesos del municipio, por la entrada en vigor de un reglamento que estipula horarios para la circulación de unidades de carga, el presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella, puntualizó que no habrá modificaciones y señaló que no cederá a presiones del sector.

Desde el mediodía del pasado viernes 6 de febrero, un grupo de transportistas bloquea vialidades principales en rechazo al horario establecido en el Bando Municipal 2026, para que no transiten de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, lo que fue fijado en el documento por ser una demanda ciudadana para evitar tráfico y daños al asfalto, aseguró el alcalde de Teoloyucan.

“Hay que ordenar. Hay gente que no quiere perder sus privilegios. Nosotros sí metemos las reglas, antes les daba miedo y tenemos que enseñar a la gente que el Bando Municipal se tiene que respetar”, sostuvo el presidente municipal de Teoloyucan, al tiempo de precisar que no están en contra de los transportistas sino a favor de la regulación.

En conferencia de prensa celebrada este sábado, el edil mencionó que ante la manifestación de los transportistas, quienes exigen libre tránsito para no exponerse a la inseguridad en las noches, el gobierno municipal les invitó al diálogo, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Leer también: Mujer choca contra dos patrullas en punto del alcoholímetro; policías resultan lesionados sin gravedad

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan, Edomex. (Foto: especial)

La otra alternativa que ofrecieron como autoridad local, añadió Zenteno, es establecer una mesa de diálogo para el próximo martes 10 de febrero, en el Palacio Municipal, a las 8:00 de la mañana.

Como parte de los acuerdos que les plantearon a los transportistas, dijo, fue que los traileros locales tendrían la posibilidad de seguir transitando sin que les fuera aplicado el Bando Municipal sino hasta el martes, para que ese día les fueran explicadas las nuevas disposiciones.

“Quieren derogar las reglas, pero no. Eso no está en discusión. Vamos a poner las reglas. Somos atrevidos y también somos valientes, hay gente que tiñe raptado a Teoloyucan y no son dueños de Teoloyucan; la gente nos pide orden, están cansados de los tráileres”, comentó el alcalde.

Por su parte, los conductores de unidades de carga que bloquean las carreteras Teoloyucan-Zumpango, Cuautitlán-Teoloyucan, Huehuetoca-Teoloyucan, y vialidades como la 5 de Mayo, Dolores e Hidalgo, señalaron que por las noches se expondrán a ser víctimas de la inseguridad y aseguraron que desde el jueves 5 de febrero, día que entró en vigor el reglamento, oficiales de seguridad pública los intentaron extorsionar.

Y ante la negativa del Ayuntamiento de Teoloyucan, decidieron no retirar el bloqueo y extenderlo a otros puntos como Puente Grande y a los límites con el municipio de Zumpango, atravesando las unidades de carga para impedir el paso de vehículos particulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr