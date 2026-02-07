Más Información
Una mujer fue detenida por policías de la Ciudad de México tras chocar contra dos patrullas que abanderaban en un puesto de revisión del Programa Conduce sin Alcohol o Alcoholímetro, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
Mientras policías realizaban trabajos en el dispositivo instalado en la avenida Circunvalación y la calle Misioneros, en la colonia Centro, un vehículo color blanco que era manejado por una mujer de 28 años se estrelló contra dos patrullas estacionadas en el lugar.
Personal médico se movilizó al sitio y atendió a la conductora y a dos uniformados que estaban dentro de las unidades de la Policía, sin embargo, ninguno requirió ser llevado a un hospital, indicó la SSC.
La conductora fue detenida y presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
