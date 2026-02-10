Luego de que The New York Times reveló que armamento decomisado a cárteles mexicanos tenía procedencia de una planta vinculada al Pentágono, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció que existe un grave problema por el ingreso de armas y municiones desde Estados Unidos, al informar que entre 77 y 78 por ciento de las armas aseguradas en la presente administración provienen de ese país.

“Les voy a dar algunos datos que pueden ayudar a entender el problema que tenemos con todo ese armamento y municiones que provienen de Estados Unidos”, señaló el encargado de la seguridad interior del país.

Detalló que en lo que va del actual gobierno se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, de las cuales 77 o 78% tiene origen estadounidense.

Además, advirtió sobre la presencia de armamento de alto poder, como 215 fusiles calibre 50 tipo Barrett, así como 13 lanzacohetes, lanzagranadas, y 273 ametralladoras de distintos calibres.

En cuanto a las municiones, Trevilla Trejo indicó que, desde 2012 a la fecha, la Defensa ha decomisado 137 mil cartuchos calibre .50, de los cuales 47 por ciento provienen de una empresa privada que los comercializa en armerías del sur de Estados Unidos.

"[...] por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 que usted menciona (de acuerdo a la publicación) desde el registro que tenemos en la Sedena, desde el 2012 a la fecha son 137 mil cartuchos de esos el 47% provienen de esa empresa que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos", reveló.

Al ser cuestionado sobre las zonas donde se han localizado estos arsenales, confirmó que la mayoría de los aseguramientos se han realizado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, y en menor cantidad en Michoacán y Guerrero.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno evalúa ampliar las demandas contra las armadoras, para incluir estos nuevos hallazgos.

“Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Es muy importante que se investigue cómo estas armas llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”, subrayó.

Armas para policías, bajo la ley y no más letales

En otro tema, la presidenta fue cuestionada sobre una iniciativa aprobada en el Congreso de Chiapas que permitiría a las policías utilizar armas de mayor calibre. Al respecto, afirmó que el marco legal ya establece con claridad qué armamento puede ser autorizado.

“Hay una ley que ya fue aprobada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, y ahí queda muy claro qué acceso pueden tener”, explicó, al enfatizar que “no es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”.

En el mismo sentido, el titular de la Sedena precisó que dicha legislación permite autorizar armamento de mayor calibre sólo en casos específicos, previa solicitud de los gobiernos estatales y bajo evaluación de la dependencia federal.

“Esta Secretaría puede autorizar algunas policías, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos”, dijo, al señalar que ya se ha hecho en entidades como Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua.

Detalló que los calibres autorizados son principalmente ametralladoras calibre 56 o 62, consideradas de uso exclusivo del Ejército, aunque aclaró que las policías sólo pueden emplear fusiles semiautomáticos, y únicamente bajo circunstancias excepcionales.

