Naucalpan, Méx.— Autoridades de Naucalpan, en coordinación con el gobierno federal y estatal, pusieron en marcha el Operativo Fuerza de Reacción Naucalpan, para fortalecer la seguridad en el territorio, ante los asesinatos que se presentaron en la última semana.

La estrategia contempla el despliegue de más de 100 elementos, entre ellos de la Guardia Municipal, Guardia Nacional, así como de la Fuerza Especial de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El objetivo, indicaron las autoridades, es “fortalecer las acciones de combate a los homicidios y al robo de vehículos en el municipio, mediante operativos estratégicos y presencia permanente en puntos prioritarios”.

De acuerdo con un reporte de la Guardia Municipal, “ningún ataque ha sido al azar, ni en contra de la ciudadanía. Se trata de eventos focalizados que, conforme a las primeras líneas de investigación, estarían vinculadas a dinámicas de riesgo específicas, presuntas actividades de extorsión y conductas vinculadas a sustancias ilícitas”.

Del 2 al 8 de febrero de este año, tres personas fueron asesinadas y se encontraron restos humanos dentro de una bolsa negra en este municipio.

El primero de los eventos fue la noche del 3 de enero cuando sujetos armados dispararon contra dos hombres en la calle Ignacio Allende, Valle Dorado, cuando se encontraba afuera de una vinatería.

Tras las primeras indagatorias, autoridades municipales dieron a conocer que se trató de una papá y su hijo, quienes perdieron la vida tras el atentado.

Al respecto, Carlos Quezada Román, titular de la Guardia Municipal, detalló que los homicidios están relacionados con el llamado préstamo de gota a gota, un esquema de financiamiento informal, caracterizado por el cobro diario y prácticas de intimidación.

El segundo evento se registró la mañana del 4 de febrero, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en la calle Carlos Hank González, colonia Olimpiada 68. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto donde se pudo observar la presencia de más de 10 casquillos, contabilizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En tanto, el viernes 6 de febrero, restos humanos fueron hallados envueltos en una tela negra en avenida Los Arcos, con un mensaje en un cartón. Sobre este tema, la Guardia Municipal informó que la fiscalía estatal realiza las investigaciones correspondientes.