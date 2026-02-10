La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, llevaron a cabo la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en la demarcación, donde acordaron implementar operativos conjuntos contra la extorsión y el robo de autopartes en los próximos días, a fin de reducir el índice delictivo.

La demarcación señaló que esto con el objetivo de fortalecer y profundizar la colaboración entre las autoridades locales y capitalinas, para fortalecer acciones que garanticen un entorno más seguro para la ciudadanía.

En un comunicado, la alcaldía refirió que también se acordó redoblar esfuerzos a partir de la última semana de febrero para evitar que prospere la extorsión.

Evelyn Parra y Pablo Vázquez acuerdan implementar operativos conjuntos contra extorsión y robo de autopartes. Foto: Especial.

Además de reforzar acciones contra el robo de autopartes, dar continuidad a los operativos Casa por Casa y activar mecanismos de pasajero seguro en rutas y transporte concesionado, a fin de acercar la presencia policial a la población.

En este sentido, mencionó que las patrullas permanecerán en sus cuadrantes para que las vecinas y vecinos conozcan a sus policías.

Por su parte, la alcaldía Venustiano Carranza garantizará mejores servicios urbanos para abonar a la percepción de seguridad con calles más limpias e iluminadas hasta que se logre reducir de manera significativa el índice delictivo en la demarcación.

Evelyn Parra y Pablo Vázquez destacaron la importancia de extremar cuidados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tratarse de un evento de relevancia internacional que pondrá los ojos del país y del mundo en la Ciudad de México.

Mencionaron la necesidad de profundizar el trabajo para proteger instalaciones estratégicas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, promover la activación deportiva de jóvenes en colonias de alta complejidad social y fortalecer el vínculo comunitario, "incluso a través de actividades recreativas entre policías y vecinos, para construir seguridad desde la cercanía y la confianza".

