Jornadas laborales excesivas y poco tiempo para ejercitarse o preparar alimentos sanos son algunos de los factores que contribuyen a que cada vez más capitalinos padezcan obesidad, algo que afecta a 37% de los adultos en la Ciudad de México, advierten especialistas y autoridades en materia de salud.

Muchas veces se cree que la obesidad tiene que ver sólo con el consumo excesivo de calorías o incluso que es un tema de “falta de voluntad” para bajar de peso, señala el médico especialista en cirugía laparoscópica y nutriología clínica de la Universidad La Salle, Jorge Chirino Romo. Sin embargo, advierte que la obesidad no se trata únicamente de una decisión individual, sino que está relacionada con el entorno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional explica que existen “entornos obesogénicos”; por ejemplo, en ciudades que no invitan a moverse, donde los alimentos ultraprocesados están “al alcance de la mano”, con pocas opciones saludables.

“En general es todo un entorno, porque no es sólo que alguien de repente escoja comer mal, sino más bien, a lo mejor está en su trabajo y no hay muchas opciones, y lo más a la mano que puede tener es comida chatarra, de mala calidad o ultraprocesada. Al final, esa cuestión, el que la gente para desplazarse no use más que medios de transporte, a lo mejor coche o esté haciendo home office, hace que haya una disminución en la actividad física”, indica el experto.

En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, Chirino Romo alerta que el hecho que desde niños no se ofrezca una educación nutricional, hace más difícil que de adultos se escoja bien, algo que “venimos arrastrando desde hace años y ahora estamos viendo las repercusiones como país y como ciudad”.

Mientras que en países como Japón o Corea, menos de 40% de su población tiene obesidad, en México —y particularmente en la capital— la cifra asciende a más de 70%.

Tanto a nivel nacional como de Ciudad de México, las tasas de obesidad y sobrepeso “son muy elevadas”, destaca en entrevista con EL UNIVERSAL la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, al referir que más de 75% de las personas mayores de 20 años en México padecen alguna de estas condiciones.

“Creo que a veces decimos los datos y no pensamos que casi ocho personas de cada 10 tienen este tema, y es un tema que no sólo es en adultos, sino también en niños, los niños de entre cinco y 11 años tienen más de 30% de sobrepeso o obesidad en México. Y en la Ciudad de México, siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso y casi cuatro de cada 10 niños también tienen sobrepeso y obesidad. Estamos hablando que 37% de los adultos de la Ciudad de México viven con obesidad”, indica.

Gasman afirma que la obesidad se vive “como si fuera un tema personal, de elecciones, de falta de voluntad”, cuando en realidad es un asunto colectivo y de cómo está estructurada la sociedad.

Un problema de las grandes urbes

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024 (Ensanut), cerca de 70% de las personas mayores de 20 años que residen en la Ciudad de México viven con sobrepeso u obesidad, esta proporción sitúa a la CDMX “entre las de mayor carga en el país, según el Instituto Nacional de Salud Pública”, refiere el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Raúl Sampieri.

En entrevista, el experto detalla que la tendencia temporal muestra un incremento sostenido de sobrepeso y obesidad en las últimas décadas, no sólo en la CDMX, sino a nivel nacional. Por ejemplo, señala que entre 2006 y 2022, la prevalencia de obesidad en adultos creció 21.4%.

“Las concentraciones [de obesidad] son más intensas en los entornos metropolitanos, en las grandes urbes como Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. En el periodo de 2020 a 2023, alrededor de 37% de la población adulta presentaba obesidad, esta es una cifra superior a la registrada en la Ensanut de 2018. Ha aumentado en los últimos años”, refiere.

Sampieri asegura que todo lo que implique una mejora en la calidad de vida de las personas en la Ciudad de México, ayuda: la creación de parques y zonas verdes, más alumbrado e incluso mejoras en la seguridad, permiten a los habitantes salir a la calle, moverse más y evitar el sedentarismo.

Sin embargo, dice que hay algunos factores estructurales que no se han atendido “con la suficiente importancia”, uno de ellos son las jornadas laborales excesivas, que impiden cualquier posibilidad de que la población se ejercite y vele por su salud física.

Sobre esto, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman, considera que hay acciones que se pueden hacer para modificar esos factores estructurales que contribuyen a que las personas vivan con obesidad, tales como el impuesto a las bebidas azucaradas, la prohibición de la comida chatarra en escuelas que se echó a andar en México el año pasado, o el etiquetado en los alimentos.