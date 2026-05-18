Naucalpan, Méx.- Desde las Torres de Satélite, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabeza la inauguración de la reconstrucción de Periférico Norte.

La inversión destinada fue de mil 263 millones de pesos, informó Joel González Toral, director de la Junta de Caminos estatal.

“Desde el momento que se estableció la etapa de intervención, no sufrió ningún incremento la inversión destinada, este es un claro ejemplo del cuidado de las finanzas”, enfatizó el funcionario estatal.

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La intervención permitió reconstruir 108 kilómetros de carpeta asfáltica, indicó González Toral.

Se aplicó, además, pintura en 432 km, se instalaron 14 mil 400 vialetas, fortaleciendo la seguridad de los usuarios. Se llevó a cabo la limpieza en camellones y se dio mantenimiento de infraestructura complementaria, entre ellos la hidráulica.

En coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), se retiraron mil 800 toneladas de azolve y basura de la red de drenaje.

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