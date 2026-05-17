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Cuautitlán Izcalli, Méx. – La gobernadora del Estado de México, , encabezó la mega jornada de limpieza en Periférico Norte como parte de las acciones previas a la inauguración tras la rehabilitación de esta vialidad.

En compañía de los alcaldes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza, Gómez Álvarez realizó un barrido y limpieza de los camellones, así como de las jardineras.

Se tiene previsto que sea este 18 de mayo cuando la vialidad sea inaugurada tras los trabajos de reencarpetado que comenzaron en enero y concluyeron el 30 de abril.

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Posteriormente, llevó a cabo la instalación de luminarias, limpieza de la red hidráulica, colocación de señalética y balizamiento, así como rehabilitación de puentes peatonales, poda y .

La obra contó con una inversión de mil 200 millones de pesos, informó Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Edoméx.

De acuerdo con datos oficiales, el da servicio a 15 millones de usuarios y registra el paso diario de 204 mil vehículos.

mahc/LL

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