Más Información

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo de 6.5 este viernes en Guerrero; hay 12 lesionados y una persona fallecida en CDMX

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones

Sismo en México: Reportan daños menores en aeropuertos de CDMX y Acapulco; operaciones aéreas no tuvieron afectaciones

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

La Universidad Nacional Autónoma de México () informó que derivado del registrado este día a las 07:58, se activaron de manera inmediata los protocolos de revisión en todas sus instalaciones, conforme a los procedimientos establecidos en materia de seguridad y protección civil.

En un comunicado dijo que se llevaron a cabo recorridos de supervisión en la , incluidos edificios académicos, de investigación y administrativos, así como espacios culturales, deportivos y laboratorios, sin que hasta el momento se tengan daños que reportar.

Las comisiones de Seguridad y de Protección Civil continuarán con las revisiones preventivas, como parte de los protocolos institucionales para garantizar condiciones seguras en todos los espacios universitarios.

Lee también

Hasta el momento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó 12 personas lesionadas en la Ciudad de México, la caída de cinco postes, cuatro árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

En tanto, la alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en , que se percibió el la CDMX.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]