Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sismo en CDMX: Brugada reporta 12 lesionados tras temblor de 6.5; Alcaldía BJ registra una persona fallecida

Sismo hoy 2 de enero: ¿En qué estados se sintió el temblor de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero?

Así desalojaron Palacio Nacional tras sismo en México; "está temblando, con calma, por favor”, dice Sheinbaum

Se activa la alerta sísmica en celulares por sismo magnitud 6.5 en la CDMX

Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Debido a que el gobierno de Puebla busca nombrar a una nueva vialidad en la capital del estado como Manuel Bartlett, la presidenta dijo que “Bartlett tiene temas en su vida", pero que ellos se quedan con la última etapa como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la administración de .

"Nosotros nos quedamos con la última parte, su defensa del ", aclaró.

Agregó: "Hay polémica evidente en su vida porque fue el secretario de Gobernación cuando el fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero de eso ya habló él”.

Sheinbaum aseguró que Manuel Bartlett fue un "defensor a ultranza del sector energético" en momentos muy difíciles, defendió a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en tiempos cuando no se defendía mucho a estas empresas.

A pregunta expresa sobre si algunas obras puedan llevar su nombre, la presidenta desestimó esta posibilidad ya que, indicó, lo importante es el legado que dejamos.

nro/apr

