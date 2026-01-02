Debido a que el gobierno de Puebla busca nombrar a una nueva vialidad en la capital del estado como Manuel Bartlett, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “Bartlett tiene temas en su vida", pero que ellos se quedan con la última etapa como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros nos quedamos con la última parte, su defensa del sector energético", aclaró.

Agregó: "Hay polémica evidente en su vida porque fue el secretario de Gobernación cuando el fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero de eso ya habló él”.

Lee también Investigan a Solano, capitán de la Semar, por muerte de dos marinos

Sheinbaum aseguró que Manuel Bartlett fue un "defensor a ultranza del sector energético" en momentos muy difíciles, defendió a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en tiempos cuando no se defendía mucho a estas empresas.

A pregunta expresa sobre si algunas obras puedan llevar su nombre, la presidenta desestimó esta posibilidad ya que, indicó, lo importante es el legado que dejamos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr