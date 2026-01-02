Mérida, Yucatán.- Durante el amanecer de este viernes, se presentaron temperaturas muy bajas con registros que no se observaban desde hace 12 años en Yucatán.

Al respecto, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY, señaló que esta mañana Mérida reportó una temperatura mínima de 10 grados centígrados.

“Esta fue la temperatura más baja registrada en la capital yucateca en los últimos 12 años. La última vez ocurrió el 18 de enero de 2014, cuando el termómetro descendió hasta los 9.6 grados”, indicó.

Comentó que fuera de Mérida, los valores más bajos se registraron en la comunidad de El Escondido con 8.4 grados centígrados y en el municipio de Peto con 8.6 grados.

Manifestó que estas condiciones climáticas se deben al paso de un sistema frontal que favoreció cielos despejados durante la madrugada, lo que permitió un enfriamiento más intenso del ambiente.

Ante este escenario, el especialista recomendó a la población abrigarse adecuadamente, especialmente a niñas, niños y adultos mayores, así como mantenerse atenta a los avisos meteorológicos ante posibles descensos adicionales de temperatura.

De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), las bajas temperaturas continuarán este fin de semana.

