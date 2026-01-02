Ciudad del Carmen, Campeche.- Sara Ferrer fue baleada y perdió la vida por las heridas que sufrió cuando estaba en la entrada de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Satélite, en Ciudad del Carmen.

Sara Ferrer, conocida como "La Marquesa" y aliada política del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, es la primera persona ejecutada del año 2026.

Los primeros reportes indican que recibió 4 impactos de bala y fue atendida por médicos del IMSS quienes intentaron salvarle la vida.

Hay que señalar que el pasado 21 de diciembre fue victima de un intento de secuestro, lo cual le provocó un infarto.

La zona del ataque fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios balísticos e inició las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta esta noche, no se tenía una línea de investigación definida, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables del asesinato.

cr