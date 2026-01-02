Más Información

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, rompe el silencio ante versiones de posible venta del certamen

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, rompe el silencio ante versiones de posible venta del certamen

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Ciudad del Carmen, Campeche.- Sara Ferrer fue y perdió la vida por las heridas que sufrió cuando estaba en la entrada de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Satélite, en .

Sara Ferrer, conocida como "La Marquesa" y aliada política del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, es la primera persona ejecutada del año .

Los primeros reportes indican que recibió 4 impactos de bala y fue atendida por médicos del IMSS quienes intentaron salvarle la vida.

Leer también:

Hay que señalar que el pasado 21 de diciembre fue victima de un intento de secuestro, lo cual le provocó un infarto.

La zona del ataque fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios balísticos e inició las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta esta noche, no se tenía una línea de investigación definida, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables del asesinato.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]