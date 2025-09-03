Más Información

La plaza Melchor Ocampo en la colonia Cuauhtémoc es vigilada 24 horas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar que sea espacio de consumo de marihuana.

El pasado 25 de agosto, integrantes del colectivo por el consumo libre de marihuana Las Hijas de la Cannabis anunciaron a través de sus redes sociales que habían tomado la plaza Melchor Ocampo como espacio 4-20.

Colocaron una manta con el nombre Hijas de la Cannabis en el pequeño parque en la esquina de Circuito Interior y Río Mississippi, colonia Cuauhtémoc, y convocaron a usar el espacio como punto 4-20.

“A los primeros en estrenar con nosotras el nuevo spot se les dará un premio”, compartieron en redes.

Sin embargo, esta semana en el lugar nadie consume marihuana debido a la presencia de al menos 15 policías.

La vigilancia en la plaza Melchor Ocampo es realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aseguraron que la custodia es las 24 horas del día.

“Se instalaron a la ‘viva México’ y pues no está permitido”, dijo a EL UNIVERSAL uno de los uniformados en la plaza.

Lo anterior se da a un mes de que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reubicara tres espacios 4-20 en la Ciudad de México, uno de ellos del colectivo Las Hijas de la Cannabis.

Se buscó la postura de la Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, pues al cierre de la presente edición no se había pronunciado.

