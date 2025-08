Durante los diálogos territoriales para las colonias Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo, vecinos alertaron a autoridades del gobierno de la Ciudad de México que de no regular correctamente las aplicaciones de renta de corta estancia, se podrá generar un “mercado negro” en la urbe.

En el Parque España, anfitriones que acudieron al encuentro que organizó este sábado el gobierno capitalino, hicieron hincapié que la restricción del 50 % a la ocupación afecta a personas que obtienen ingresos a través de la renta temporal, por lo que no es la medida correcta para minimizar el impacto de la gentrificación.

Inclusive cuestionaron a funcionarios del gobierno capitalino, quien les pagará lo que perderán si solo se permite que puedan rentar seis meses al año.

En el foro también participaron anfitriones de aplicaciones, por lo que se dijeron en contra de que solo puedan rentar su inmueble 6 meses al año. (Foto: especial)

Raquel Nava, habitante de la Condesa, expuso que el 50% de los establecimientos de estancia de renta corta están en la demarcación Cuauhtémoc.

“Recordemos que hace 10 años en la colonia Juárez se dieron las primeras denuncias de desalojo de vecinas y vecinos de sus departamentos porque les aumentaron la renta o ya no hubo renovación de contrato. Fueron desplazados a otros rumbos y esos inmuebles se convirtieron en espacios para renta de corta estancia. También se observó los cambios en los locales comerciales del servicio de barrios", dijo.

"En octubre de 2022, después de la pandemia, la jefa de gobierno, hoy Presidenta de México, abrió el espacio a la plataforma de Airbnb para recibir a los nómadas digitales. Pero nunca se imaginó que en tres años, no solamente nuestras colonias, sino varias en toda la ciudad, serían afectadas con tantos desalojos de vecinas y vecinos”, puntualizó.

Octavio Wong señaló que es anfitrión y solicitó al gobierno implementar el padrón de personas que están en el Airbnb, e incluso ya son empresarios, pues tienen edificios completos, mientras que otros apenas cuentan con una propiedad y lo requieren para subsistir. “Hay que saber regular sino se alentará el mercado negro”.

Los participantes en el foro exigieron al Gobierno de la CDMX la creación de un padrón de personas que están en Airbnb como anfitriones. (Foto: especial)

“Pedimos una regulación diferenciada, necesitamos el padrón, porque sin padrón no podemos tomar decisiones correctas y siguen siendo palos de ciegos, las restricciones no han funcionado en ningún país, la propuesta es que creemos una regulación correcta, eficaz, adecuada y cuenta con nosotros los anfitriones, gracias a todos”.

Rosalba González señaló que es una persona adulta mayor y tiene un departamento para renta temporal.

“Yo soy vecina de la Roma Sur, yo soy anfitriona de un solo departamento. ¿Y por qué tengo un solo departamento? Porque toda mi vida he trabajado para tener un departamento y me di a la tarea de ser anfitriona. Yo estoy en contra de que solamente se rente seis meses, ¿por qué? Porque los adultos mayores muchas veces no nos podemos jubilar, porque nuestra jubilación es muy baja y no podríamos sobrevivir con esa jubilación”, apuntó.

