San Cristóbal de las Casas, Chis; 2 de julio.- Una chiapaneca que se encontraba de visita en Nepal, cayó al suelo al ingresar a una cueva, lo que provocó que sufriera tres fracturas en una de sus piernas, pero por lo apartado del lugar, se requería del traslado a un hospital de Katmandú, informaron sus familiares.

El lunes, la turista Concepción del Carmen Gutiérrez Ortiz, originaria de San Cristóbal de las Casas, cayó en la gruta Pokhara, cuando se encontraba en el lugar, lo que le provocó tres fracturas. “El suceso se da hace dos días, cuando visitaba una cueva en Nepal, (que es la puerta de entrada a la ruta por el Himalaya), pero por las condiciones de humedad ella resbala y cae sobre su pierna. Tiene múltiples fracturas”, dijo su hijo Óscar Antonio Bermúdez Gutiérrez, que ha mantenido comunicación con su madre para conocer su estado de salud.

Explicó que su madre fue sacada en una camilla que fue improvisada con una lona, para ser internada en una clínica del aérea, pero la recomendación era que la llevaran vía aérea hasta Katmandú, ya que recorrer por un camino de terrecería llevaría un tiempo estimado de entre seis a ocho horas. “La recomendación médica era trasladarla vía aérea a Katmandú. No se consiguió el trasladado, porque la aseguradora con la que trataron no cubría los gastos. No se podía trasladar vía terrestre en un viaje de más de ocho horas”, dijo en conferencia de prensa.

La única opción es llevarla hasta Katmandú vía aérea, en un viaje en helicóptero de 20 a 30 minutos. “En este momento está hospitalizada en valoración médica”, agregó Bermúdez Gutiérrez. “El último reporte de hoy en la madrugada es que ya no puede ser trasladada; tiene que ser atendida en Nepal. El equipo médico de Katmandú tiene que ser trasladado hacia allá, para que pueda hacerle la cirugía”.

Una vez que su madre de 67 años edad sea operada, tiene que ser sacada del área vía aérea hacia Katmandú. “Se complica bastante”, informó Bermúdez Gutiérrez.

Los gastos por la operación van ente los 35 a 50 mil dólares, dinero que la aseguradora no se ha negado a cubrir, pero lo que se requiere que un médico especialista emita un diagnóstico, porque de lo contrario no puede liberar el pago. “La aseguradora no se está negando a pagar”, explicó. Solo se requiere que un médico especialista firme el diagnóstico, pero otro problema es que en el área no hay un traumatólogo que pueda dar un certificado para que la aseguradora libere el pago.

Por esto, han pedido ayuda de la embajada de México en Nepal, pero no han logrado nada, porque los diplomáticos, han dicho “que es un tema muy complicado”. Aunado a todo lo que ha pasado, se busca ampliar el periodo de visa en Nepal, ya que está a punto de caducar el permiso, reveló Óscar Antonio.

“Agradecemos el respaldo de la embajada de México en la India, del gobierno de Chiapas, del Congreso de la Unión y del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes nos han brindado acompañamiento y apoyo en todo momento”. “Lo único que pedimos es que se agilicen los trámites necesarios para que mi mamá pueda ser operada lo más pronto posible”, escribió en redes sociales Óscar Antonio.

