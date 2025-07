TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Agraviados y habitantes de la ranchería El Puentecito en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, denunciaron presuntas agresiones y el arresto arbitrario de una persona realizada por integrantes del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Familiares de Marco Antonio Rodríguez López, durante una protesta expusieron su detención, presuntamente solicitada por Cinar Rodríguez Vázquez, un vecino que se asume como empleado del gobierno estatal, derivado de una riña suscitada el pasado viernes.

Los manifestantes acudieron afuera de la sede del gobierno estatal para exigir la liberación del detenido, acusado del delito de violación, aseguraron que durante su aprehensión, el sábado, los policías supuestamente golpearon y amenazaron a nueve familiares de Marco Antonio.

Denuncian presunto arresto arbitrario de policías estatales en Chiapas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Los hechos derivaron, denunció Rodrigo, hermano del arrestado, de una riña con Cinar Rodríguez, quien ese día mató a balazos a un perro de los agraviados.

"La tarde del viernes estaba en casa. Escuché detonaciones. Salí a la calle, vi que mi perro había sido disparado, y ¿Quién fue?, sino Cinar Rodríguez Vázquez. Le pregunté y volvió a detonar al aire", afirmó.

"No le bastó, volvió a salir, como no puedo defenderme debido a una lesión, me golpea. En defensa va mi hermano (Marco Antonio), después viene la mujer a golpearlo Todo terminó ahí", relató en conferencia de prensa.

Al día siguiente, "los policías llegaron sin exhibir la orden de aprehensión en contra de Marco Antonio. Pero se basan porque, supuestamente esa persona (Cinar Rodríguez) es empleado de gobierno en el área de ayudantía".

Para que fuera detenido inicialmente Marco Antonio fue acusado de posesión de arma blanca, después de posesión de arma de fuego, y al final de violación.

"A cuánto ascienden las influencias de Ciro para cambiar y agudizar los delitos fabricados contra el imputado. Los pobladores de El Puentecito somos amenazados por esa persona. Supuestamente yo tengo una orden de aprehensión. Así lo dice él y como le hacen caso, veremos qué pasa", manifestó el denunciante.

Ciro posee una tienda, pero cuando empezó a trabajar en el gobierno empezaron sus ínfulas de poder "Las patrullas (policíacas) entran a la hora que él quiere, las patrullas entran con ánforas de gasolina, quitan la gasolina que él (Ciro) vende luego", expuso.

Su casa está rodeado de patrullas, "¿Por qué tanta prioridad para esta persona?", cuestionó Rodrigo.

El abogado de Marco Antonio, Édgar Yosueth Pascacio Pérez, dijo que según testimonios, videos y fotos, el sábado llegaron al domicilio del detenido, al menos cinco patrullas. "Se entiende que se pidió el apoyo, entraron al domicilio y se lo llevaron".

"Se ve que le dicen a los policías estatales si pueden presentar la orden. Dicen que no hay orden porque tienen la autoridad moral para entrar. Obviamente por la persona de Cinar N quien menciona y justifica que trabaja en la ayudantía del gobierno estatal".

El defensor agregó que de acuerdo con testimonios "se extrae gasolina de la patrullas que es vendida después por Cinar".

Este sujeto, dijo "mata a la mascota. Dos delitos que perseguir. Uno más grave que es vender gasolina" de las patrullas.

Personas de la ranchería El Puentecito, ubicada a unos 15 kilómetros, al poniente de Tuxtla Gutierrez, "tienen miedo de ser detenidas. En pleno 2025 no se le debe tener miedo a la autoridad, sino sentirse respaldados por ella", expuso el defensor.

"Es una persona llamada Cinar que cree que por ostentar, presuntamente un puesto, piensa que puede pasar sobre los derechos humanos y la dignidad humana", puntualizó Pascacio Pérez.

