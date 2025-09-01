El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró que las lluvias de la tarde noche de este domingo -que calificó como las más intensas concentradas en una hora en la temporada de lluvias- dejaron afectaciones principalmente en la colonia Atlamaya, donde se metió el agua en 10 viviendas y 8 automóviles se perdieron.

Así como la ruptura de una tubería por la cantidad de agua que ingresó al drenaje.

Destacó que no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales.

"Afortunadamente no hay pérdidas humanas, sí hay pérdidas materiales, alrededor de ocho vehículos se perdieron. También tuvimos alrededor de 10 viviendas que el agua se les metió", dijo el edil.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que en un punto de esta colonia el agua alcanzó una altura de cinco metros

Explicó que a esta zona llega el cauce del Río San Ángel, "como en gran parte de la alcaldía, el río fue entubado y se construyó sobre ello, entonces es una de las zonas más afectadas".

Manifestó que ofreció a los vecinos a quienes se les metió el agua investigar las pólizas de seguro del Gobierno de la Ciudad de México para "ayudarles a gestionar en su caso el incidente".

En cuanto a los automóviles que se perdieron, indicó, todos tenían seguro, por lo que este domingo llegaron los seguros para atender estos daños.

Javier López Casarín afirmó que la tarde noche de este domingo cayeron cinco millones de metros cúbicos de agua, de los cuales dos de ellos fueron en la alcaldía Álvaro Obregón.

Agregó que, en la calle de Río San Borja, igual en la colonia Atlamaya, colapsó el drenaje al no soportar el nivel de agua que ingresó por las lluvias, por lo que reventó el empedrado.

Indicó que hoy se llevarán a cabo los diagnósticos para atender este problema, y en estos días habrá reuniones con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para las obras, a fin de que no vuelva a ocurrir.

Señaló que a la emergencia acudió personal de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y hasta se la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte del Plan DNIII, quienes ayudaron a los vecinos a sacar sus cosas de las casas.

LL