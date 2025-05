El plan “maravilloso” y “correcto” de Trump-Netanyahu: limpieza étnica y turismo de élite

Comentaba en una exposición Enrique Dussel -se le extraña al académico argenmex- que “La expulsión de Israel nunca existió. Hicieron salir 200 o 300 personas de la élite los romanos en el año 70, pero el pueblo judío se quedó en Israel”. Cotejando la información, en otras fuentes se señala que los judíos jamás fueron expulsados de Israel, más allá de que, por ejemplo, de España fueron expulsados en 1492 (ese año clave en la historia de lo que después se llamaría América) y de otras partes de Europa. Como parte de la fundación y de la cultura madre del Mediterráneo, insiste Dussel, la presencia judía ha sido continua en la Tierra de Israel. Los odios también.

Hablando de expulsiones, traigamos a la memoria la “iniciativa” de D. Trump, el presidente estadounidense, que jubilosamente propuso la reconstrucción de Gaza para convertirla en la “Riviera de Oriente Medio”: "No quiero ser un gracioso ni un listillo, pero la Riviera de Oriente Medio... Esto podría ser maravilloso" (Amnistía Internacional, 05 de febrero de 2025). Sí, el mismo Trump que alentó la toma del Capitolio, causando muertes y desestabilización política (enero 2021) y que aprovechó el trágico incidente en el que Stephen Paddock mató a 58 personas e hirió a más de 800 (esto en 2017), al que se rotuló en google y en diferentes blogs como enemigo de Trump, simpatizante liberal, conectado con el pensamiento islámico, combo que logarítmicamente coadyuvó en el ascenso de Trump en las preferencias electorales para derrotar a H. Clinton. Fue una estrategia intencional, indican Dipayan Ghosh y Ben Scott, en su estudio Digital Deceit -Engaño digital- (TecReview, no. 17, mayo/junio 2018).

Esta supuesta iniciativa de Trump, de convertir a Gaza en la Riviera de Oriente Medio fue elaborada, situándonos en el presente y en su correlato en la historia actual, a dos manos, en donde participaron Trump y B. Netanyahu. Por cierto, sobre el primer ministro de Israel pesa orden de arresto de la Corte Penal Internacional -CPI-, por la operación militar “Espadas de Hierro”, cosa que no le preocupa a él, ni a V.Orbán, primer ministro de Hungría, ni a Trump ni a los gobiernos francés e italiano, que otorgan inmunidad a Netanyahu, cuestionando a la CPI (I24noticias, 25/01/2025). La puesta en escena de esto, “maravilloso”, implicaría el éxodo de 2 millones de palestinos (lo que jamás vivió el ´pueblo de Israel en ese nivel macro). Ya lo están haciendo con el robo hormiga de las propiedades de palestinos por las hordas asesinas de los anexionistas israelíes, a lo que se suman los ataques y la destrucción de toda la infraestructura palestina (¿cuántos hospitales hay en pie en Gaza?, ¿cuántas escuelas?, ¿hay lugares seguros para abrigar a las niñas y niños?). Hace unos días diplomáticos de distintos países, que se encontraban en Gaza en una misión para tratar de abrir las compuertas para que lleguen cosas básicas para la población palestina, fueron aleccionados por disparos de soldados de Israel, señalando dónde no podían estar (la prohibición en tierra ajena, sin límites, es decir, un Estado de sitio en los hechos).

Desbordado en la locura de la anexión, B. Netanyahu ha exigido públicamente la implementación de la propuesta de Trump, encajonando a los países árabes frontera a aceptar a miles y miles de palestinos que engrosen la población en Egipto y Líbano. Condición para acabar con la acción militar, argumenta el autor intelectual

de miles de asesinatos en Gaza y Cisjordania. Netanyahu expone públicamente su intención (es coherente con algo que está en su cabeza desde hace muchos años), hacerse del territorio palestino, por cualquier medio, para lo que despliega el argumento de que hay condiciones, previo despojo, "para poner fin a la guerra bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel", incluyendo el regreso de rehenes, el desarme y destrucción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el exilio de su dirigencia, todo ello para instrumentar “el plan de Trump, tan correcto y revolucionario".

Mientras esto ocurre, la ONU plantea el riesgo real de la muerte de 14.000 niños si no entra ayuda humanitaria en el plazo de 48 horas en Gaza, a la par de que hay posicionamientos mundiales que no frenan la sangría: Cataluña cierra su oficina comercial en Tel Aviv ante la ofensiva de Israel en Gaza, así como recientemente (21/05/2025) Gran Bretaña paraliza acuerdo comercial con Israel (Netanyahu respondió que estas medidas no le apartarán de su objetivo). En España, por su parte, el Congreso aprueba tramitar la ley para embargar armas a Israel, pero no fue una posición unánime: el Partido Popular y Vox estuvieron en contra, los mismos que organizaron un encuentro conservador hace unos días (23/05/2025) en donde los ex mandatarios Felipe Calderón, Mauricio Macri y José María Aznar tuvieron que tomar precauciones para no encararse con los manifestantes críticos, dados los argumentos ácidos a sus personas y las políticas que impulsaron.

Una iniciativa frente a la destrucción es la propuesta de naciones árabes para impulsar la reconstrucción de Gaza, con la población palestina adentro. Se están discutiendo las fuentes de financiamiento, los posicionamientos políticos y la construcción de capacidades para poner un alto a la destrucción programada (DW, 19/02/2025). La solución es la existencia de dos Estados, a lo que se opone tajantemente con sus políticas el estado de Israel. Mientras tanto la muerte cuenta con el permiso del gobierno de Israel para seguir acribillando a la población palestina en todos los ámbitos; sin intermitencias domina la escena. Otros países han vivido el bloqueo y la asfixia económica (Cuba y Venezuela, más allá de las críticas que se puedan formular a los dirigentes políticos de estos países), pero el poderoso lobby israelí ha desplegado todos sus recursos, por un lado, para incrustarse en la conducción política en Estados Unidos hacia la región, en especial Israel, y por otro lado, para detener cualquier atisbo que signifique romper las cadenas del fortalecimiento económico (corporaciones mediante) que sostienen a Netanyahu y su política enferma, pero alguien más padece de esos síntomas: “las espadas de hierro” de Netanyahu agrupan a cómplices poderosos.

(UAM) alexpinosa@hotmail.com